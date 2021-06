“La primera vez que me fui del país a trabajar fue a los Emiratos Árabes, tenía 19 años, y ahí estaba interactuando con chefs de todo el mundo. Los rusos presumían de sus ostras y caviares, los italianos de sus trufas y aceites de olivo y cuando me preguntaron por Costa Rica no supe qué decir y eso me dolió”, relató el empresario.