¿Fue incómodo? Vea el encuentro de Josué Quesada con Lamine Yamal que da de qué hablar

Josué Quesada apareció en la transmisión del evento, caminando al lado de Lamine Yamal mientras lo grababa.

El periodista Josué Quesada tuvo un momento que muchísimos fanáticos del fútbol en todo el mundo se desean: un encuentro en persona con Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona.

El hecho ocurrió este viernes 24 de octubre en España, en la previa de la segunda jornada de la Kings Cup Spain, competencia de fútbol 7 creada por Gerard Piqué, en la que Yamal es presidente de uno de los equipos. Josué iba acompañado por su colega tico Kevin Jiménez.

A la llegada al Cupra Arena, en Barcelona (sede del torneo), el jugador español fue enfocado por las cámaras del evento. Mientras Lamine caminaba, con su particular aura de estrella y concentrado con sus audífonos, Quesada apareció inesperadamente.

Inmediatamente, el comunicador tico hizo algo común en su oficio: siguió al futbolista y lo grabó de cerca, aunque este ni siquiera se inmutó y nunca movió su mirada seria a los costados.

Josué Quesada grabó de cerca a Lamine Yamal

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales consideraron que la escena pareció incómoda.

“Me incomodé un poco”, “Seguro Lamine dice ‘¿Y este de dónde salió?’”, “Siento que era mejor ir sin grabar y luego buscar este video”, “¿Ahora es guarda de seguridad de Yamal?”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, algunos también extendieron sus felicitaciones a Quesada por la importante experiencia que vivió.

La Capital CF, equipo que preside Lamine Yamal junto al streamer argentino La Cobra, se enfrentó a Porcinos FC, conjunto liderado por el famoso creador de contenido Ibai Llanos.

El encuentro finalizó 5-4 a favor de los de Yamal, quien se robó el show al anotar con una fría definición un “penal presidente”, comodín especial que se da en esta innovadora competencia.