Viva

¿Fue incómodo? Vea el encuentro de Josué Quesada con Lamine Yamal que da de qué hablar

El reconocido periodista costarricense conoció en persona a la estrella del FC Barcelona y el momento quedó captado en una transmisión en vivo

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Josué Quesada
Josué Quesada apareció en la transmisión del evento, caminando al lado de Lamine Yamal mientras lo grababa. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josué QuesadaLamine YamalKings Cup SpainKings League
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.