Viva

Frederick Fallas: así fue su último día de trabajo en Repretel

Este jueves 28 de agosto fue el último día de trabajo del periodista y productor

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Frederick Fallas
Frederick Fallas trabajó durante casi 25 años en Repretel. Además de periodista, también realizó funciones de producción en espacios como 'Las historias' y las transmisiones de toros. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frederick FallasRepretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.