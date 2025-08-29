Frederick Fallas: así fue su último día de trabajo en Repretel

Frederick Fallas trabajó durante casi 25 años en Repretel. Además de periodista, también realizó funciones de producción en espacios como 'Las historias' y las transmisiones de toros.

Agradecido, con la mirada puesta en lo que el futuro le depare y también feliz. Así se despidió el periodista y productor Frederick Fallas de Repretel este jueves 28 de agosto, en lo que fue su último día laboral en la empresa.

El comunicador publicó un video en el que mostró varios espacios de la compañía televisiva que durante varios años fueron su lugar de trabajo. Al final del clip escribió la frase: “Feliz, agradecido y con fe”.

Fallas fue despedido de Repretel y de su labor como productor de Las historias este lunes 25. Según explicó a este medio, la empresa le comunicó que sus lineamientos ya no iban acorde con los de la compañía en la que trabajó durante casi 25 años.

Según explicó el periodista, el miércoles se despidió de sus compañeros, pero hoy llegó a la empresa a devolver la computadora y otros artículos que tenía en su poder.

“Estoy muy contento, muy motivado, muy emocionado y alegre. No tengo nada, pero estoy valido de que lo que viene va a ser muy bueno para mí porque Dios me lo está preparando”, dijo en entrevista con La Nación.

Contó que su último día en Repretel fue muy tranquilo y que para los próximos días no tiene planes especiales, más que continuar trabajando el fin de semana con unas producciones que tiene programadas para transmisiones de streaming, un trabajo que realiza desde hace varios años.

El adiós de Frederick Fallas, cargado de mensajes de cariño y recuerdos

Si algo tiene muy contento a Fallas son los mensajes de respeto y cariño que recibió no solo de sus compañeros, sino también de televidentes que le escribieron para agradecerle por alguna nota.

Un ejemplo de ello fue el caso de una señora que le escribió para recordarle que, gracias a una nota que realizó el periodista, su madre pudo recobrar la vista. Según narró la mujer, gracias al reportaje, la familia pudo recolectar fondos para pagar el viaje y la estadía en Colombia para que la señora fuera operada.

“Vea, yo ni me acuerdo de la nota, tal vez muy remotamente. Pero ella escribió en las redes sociales y me pareció un gesto muy bonito”, comentó Fallas al respecto.

Además, sus compañeros de trabajo no lo dejaron irse sin antes manifestarle agradecimiento por su apoyo:

'Informe 11' y 'Las historias', fueron dos de los programas en los que estuvo al frente el periodista y productor Frederick Fallas, en Repretel. (Archivo)

“Gracias por ver en mí cosas que nadie, inclusive yo no había podido ver. Gracias por cada regaño, por cada risa, por cada compartir”, le escribió Harrick Mc Lean.

“Puedo decir que trabajé con uno de los jefes que siempre soñé y que fueron casi cuatro años que para mí serán increíbles y repito de gratitud”, dijo Felipe Loaiza.

“Yo lo veo como mi mentor, un amigo, como un hermano mayor. Este viaje maravilloso duró un cuarto de siglo. En mi caso, 15 años remando a su lado, fue un honor y un privilegio aprender a contar historias con un equipo de trabajo que siempre fue lindísimo”, dijo Diego Vargas.

“Siempre estaremos muy agradecidos por su buena voluntad hacia nosotros, por su liderazgo y todo lo que aprendimos trabajando a su lado”, comentó el realizador José Escalante.

“De mi parte, un gusto enorme haber trabajado con usted, lo digo de todo corazón; gracias por confiar en cada uno de nosotros. Un abrazo y que Dios guíe sus pasos en esta nueva aventura”, expresó Amariani Pizarro.