‘Forbes’ destaca a dos costarricenses por su trabajo tecnológico en importante lista

Alejandro Zamora y Pedro Gutiérrez ingresaron a la lista ‘MIT Innovators Under 35′ de 2025 con proyectos de inteligencia artificial y comercio conversacional que transforman procesos empresariales en la región

Por Fiorella Montoya
Pedro Gutiérrez, fundador de Avify, plataforma que convierte WhatsApp en una tienda en línea automatizada y Alejandro Zamora creador de Neural Coders y su marco AI Evolution para adopción responsable de IA.
Pedro Gutiérrez, fundador de Avify, plataforma que convierte WhatsApp en una tienda en línea automatizada y Alejandro Zamora creador de Neural Coders y su marco AI Evolution para adopción responsable de IA. Estos dos costarricenses figuran en la prestigiosa lista de la revista 'Forbes'. (Forbes)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

