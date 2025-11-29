‘Forbes’ destaca a dos costarricenses por su trabajo tecnológico en importante lista

Pedro Gutiérrez, fundador de Avify, plataforma que convierte WhatsApp en una tienda en línea automatizada y Alejandro Zamora creador de Neural Coders y su marco AI Evolution para adopción responsable de IA. Estos dos costarricenses figuran en la prestigiosa lista de la revista 'Forbes'.

Cuatro jóvenes centroamericanos ingresaron este año a la lista MIT Innovators Under 35 de la revista Forbes por el impacto de sus proyectos tecnológicos en la región. Entre los seleccionados figuran dos costarricenses que impulsan soluciones de inteligencia artificial y comercio conversacional con alcance internacional.

Forbes destacó sus aportes en una publicación reciente.

El ingeniero costarricense Alejandro Zamora, de 26 años, creó la empresa Neural Coders y el marco AI Evolution. Su propuesta impulsa la adopción ética y responsable de soluciones de inteligencia artificial.

Zamora estudió Ciencia de Datos en la Universidad Lead, durante esa etapa decidió diseñar una estructura metodológica en lugar de iniciativas aisladas. Neural Coders aplicó el AI Evolution Plan en organizaciones de México, El Salvador, Argentina, Guatemala y Costa Rica. En todos los casos los proyectos avanzaron más allá de la fase piloto. La empresa desarrolló más de seis plataformas de software a medida en los últimos dos años.

La publicación también destaca al tico Pedro Gutiérrez, de 34 años. Él creó Avify, una plataforma que convierte WhatsApp y otros servicios de mensajería en tiendas en línea. La herramienta integra inventarios, pagos, envíos, facturación y gestión de clientes directamente en la conversación.

Sus funciones incorporan inteligencia artificial y automatizaciones que reducen hasta 160 horas por cada 1.000 órdenes procesadas. Gutiérrez cursó Ingeniería en Computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)y completó una maestría en sistemas de información en esa misma institución. También ha sido profesor y formó a más de 1.000 personas en marketing digital mediante Avify Academy.

El reconocimiento del MIT honra cada año a 35 jóvenes de distintos países. La selección destaca innovación, uso estratégico de la tecnología y capacidad de impacto en problemas globales.