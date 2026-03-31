Figura de ‘Buen día’ se sale del guion y termina regañado: ‘Concéntrese’

Desde la incorporación de Ítalo Marenco entre sus presentadores, las mañanas de Buen día son más explosivas. No es para menos, ya que, constantemente, el también actor se sale del guion y sorprende a sus compañeras... llevándose de vez en cuando una que otra regañada.

Esta vez fue al inicio del programa, el cual empezó entre baile y música. Sin embargo, a la hora de iniciar con la información, fue a Marenco al que le correspondió dar la introducción al tema sobre si en Costa Rica tiembla en Semana Santa.

Todo transcurría con normalidad hasta que Marenco se interrumpió y salió a bailar con una colaboradora que se encontraba pasando.

El presentador tomó por sorpresa a quien identificaron como María, en medio de los gritos y risas de sus compañeras. En el momento menos esperado, Marenco se adentró a uno de los pasillos que conecta los sets de televisión con la casa de Buen día para bailar por unos segundos y luego regresó a su lugar.

“Usted nos estaba contando algo: concéntrese”, le dijo Jennifer Segura para que siguiera con la información que estaba presentando.

De inmediato Marenco retomó el hilo y el programa continuó con normalidad, dejando una nueva anécdota del presentador en el set.