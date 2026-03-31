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Figura de ‘Buen día’ se sale del guion y termina regañado: ‘Concéntrese’

El inicio del programa de Teletica dejó a los televidentes una singular escena; esto fue lo que pasó en el set

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Por Fiorella Montoya
Presentadores de Buen día
Los presentadores de 'Buen día' constantemente derrochan energía durante los programas. (Facebook)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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