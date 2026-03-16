Festival Paréntesis celebra 10 años y rinde homenaje a figura clave de la danza en Costa Rica

Paréntesis – Espacio de Danza celebra diez años de actividad con funciones, talleres y encuentros académicos dedicados a la danza contemporánea.

Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica celebra la décima edición del Festival Paréntesis – Espacio de Danza, un encuentro internacional dedicado a la exploración artística contemporánea.

El evento, que tendrá como sede principal el aula Magna de la UCR, rinde homenaje al maestro Rogelio López, coreógrafo cuya trayectoria profesionalizó la disciplina en Costa Rica, gracias a décadas dedicado a la docencia y a la creación artística.

La edición de 2026 comenzó ayer lunes y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo. Durante esta semana, el público podrá disfrutar de una variada agenda que incluye presentaciones escénicas en vivo, proyecciones de videodanza, talleres formativos gratuitos, clases maestras y un conversatorio especializado sobre la historia de la danza universitaria en Costa Rica.

El legado de Rogelio López

Rogelio López fundó la compañía Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica, la cual dirigió con éxito entre 1978 y 2006. Durante su gestión, la compañía se transformó en la primera agrupación profesional de danza contemporánea en Costa Rica.

Un hito histórico de su administración fue la implementación de salarios para los bailarines y bailarinas, marcando un precedente en Centroamérica y dando un paso decisivo hacia la dignificación laboral del artista en la región.

Sus obras, cargadas de simbolismo y técnica, se han presentado en prestigiosos escenarios de México, Perú, Colombia, Alemania, España y Estados Unidos, contribuyendo significativamente a la proyección internacional del arte costarricense.

La excelencia de su trabajo ha sido validada con múltiples galardones. López recibió seis premios nacionales: Premio Nacional de Teatro a la mejor coreografía por Cuarenta veces un año (1989) y el Premio Nacional de Teatro a la mejor dirección y mejor escenografía por Rinocerontes (1993).

En 2011, obtuvo el Premio Nacional de Cultura Magón, el máximo reconocimiento que concede el país por la obra de toda una vida, donde hizo historia al convertirse en el primer artista proveniente de las artes escénicas en recibir este galardón.

El festival reconoce la trayectoria del coreógrafo y fundador de Danza Universitaria, Rogelio López, quien marcó la profesionalización de la danza en Costa Rica. (Foto: Hellen Hernández/Foto: Hellen Hernández)

Formación y funciones

El festival mantiene un sólido enfoque formativo mediante talleres gratuitos impartidos por destacados artistas nacionales e internacionales. Entre las sesiones programadas destacan:

Relatos vivos: exploración técnica y poética de la Escuela López – Hazel Torres (Costa Rica / Colombia).

Vogue femme – Major XL.

Swing criollo – Ligia Torijano.

Afrokop – Argelia Arreola (México/Estados Unidos).

Las funciones escénicas presenciales se realizarán el 18 y 19 de marzo, a partir de las 5 p. m., en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica.

El miércoles se presentarán obras de agrupaciones como el Centro de Educación Artística Prof. Felipe Pérez Pérez, DanzAmon y DanzaTEC.

El jueves, la programación cerrará con piezas de la Compañía Nacional de Danza y UNA Danza Joven, reafirmando el papel de la Universidad de Costa Rica como epicentro de la investigación y el encuentro artístico contemporáneo.

Además, en el Centro de Artes Promenade, en Zapote, López impartirá la clase maestra denominada Espacio de encuentro de experiencia a través del cuerpo, el viernes 20 de marzo, a las 10 a. m.

El cierre del festival será ese mismo día, a las 2 p. m., con el conversatorio DanzaCor: el origen de Danza Universitaria.