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Festival Paréntesis celebra 10 años y rinde homenaje a figura clave de la danza en Costa Rica

Esta actividad contará con presentaciones escénicas y talleres gratuitos

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Por Fiorella Montoya
Paréntesis – Espacio de Danza celebra diez años de actividad con funciones, talleres y encuentros académicos dedicados a la danza contemporánea.
Paréntesis – Espacio de Danza celebra diez años de actividad con funciones, talleres y encuentros académicos dedicados a la danza contemporánea. (Foto: Anel Kenjekeeva/Foto: Anel Kenjekeeva)







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Festival Paréntesis – Espacio de DanzaRogelio López
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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