Invitados. La actividad, que comenzará a las 2 p. m., contará con la participación de las agrupaciones de rock cristiano Before the Hail, Escrituras, Bless by Blood (que ese día hará su debut ante el público), Sepulcro Vacío, A Sangre Fría y Malac. El cierre, como corresponde, le tocará a Respirando un Nuevo Día.