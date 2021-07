Willow, el último corgi de la reina Isabel II, murió de cáncer

“La reina Isabel II ha llorado la muerte de cada uno de sus corgis a lo largo de los años, pero la de Willow le ha afectado más que ninguna otra”.

La declaración la dio una fuente cercana al palacio de Buckingham este martes al Daily Mail luego de confirmar que Willow, el último perro de la raza corgi de la monarca británica, había fallecido.

'The New York Times' fue uno de los diarios que habló sobre la muerte del último corgi de la reina Isabel II. Fotografía: Reproducción.

El animal descendía de Susan (la primera corgi que tuvo Isabel II) y murió de cáncer el domingo anterior a los 14 años.

La noticia del deceso corrió como pólvora en la prensa de todo el mundo. The Guardian, The New York Times, y The Washington Post replicaron la noticia en sus páginas y plataformas digitales.

Según las publicaciones, Willow será sepultado en un cementerio que hay reservado para ellos en el castillo de Balmoral. “Willow era el último vínculo que le quedaba (a la reina) con sus padres y su infancia. Es realmente el final de una era”, añadió el informante a los medios.

La raza corgi –una de las más antiguas del Reino Unido– siempre fue la predilecta de Isabel II. Cuando era niña, el rey Jorge VI le regaló a Dokie y cuando la Soberana cumplió la mayoría de edad llegó Susan.

Las 14 generaciones de corgis que crió Isabel II siempre vivieron como uno más del palacio de Buckingham.

Tanto ella como sus empleados consintieron con todo tipo de caprichos a sus mascotas: las 24 horas del día eran atendidos por mayordomos, comían en vasijas de plata y porcelana y cada uno tenía un menú específico según sus necesidades. También recibían remedios homeopáticos y herbales.

A pesar de que ningún corgi se paseará ya por el palacio, la reina no se queda sin mascotas dentro de Buckingham: Candy y Vulcan, los dos dorgis-cruce de corgi y dachsmund, le harán compañía a la Soberana.