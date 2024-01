Whitney Valverde, la tica que se dedicaba a conocer el mundo, cambió los viajes por los pañales

Un día estaba frente a la Torre Eiffel y, al día siguiente, podía estar caminando entre los rascacielos de Abu Dhabi o en una piscina en Suiza.

Lo cierto es que la rutina no era precisamente algo que caracterizaba a la costarricense Whitney Valverde, quien se dedicaba a viajar por el mundo en busca de nuevas experiencias y descubriendo sitios nuevos, para posteriormente plasmar sus experiencias en su blog Whitney’s Wonderland.

Y aunque esta era su gran pasión, Whitney guardaba en su corazón un gran sueño y no perdía la esperanza de que algún día se hiciera realidad. Era uno que la alejaba de subirse a aviones y de las nuevas aventuras, pero la acercaba a una nueva versión suya.

Tras convertirse en mamá, Whitney Valverde ha sido imagen de varias campañas publicitarias junto a su bebé. (Cortesía Whitney Valverde)

Finalmente, en marzo del 2023, vio ese anhelo convertirse en realidad, cuando tuvo entre sus brazos por primera vez a Summer Iris Kaye Valverde, su hija.

“Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares, de disfrutar mucho lo que hago, de tener oportunidades que ni siquiera pude haber soñado cuando estaba en la U o de adolescente. De verdad que conocer el mundo es un sueño hecho realidad. Pero es que yo también soñaba con ser mamá y yo sentía que ya estaba lista”, relata Valverde.

Y aunque ama viajar, asegura que no es algo que en este momento le haga falta, pues considera que con la pequeña Summer, de 11 meses, tiene todo lo que necesita en este momento de su vida, en el que también planea casarse con su prometido, Benjamin Kaye.

Además, Whitney, quien ha sido imagen de varias campañas publicitarias, no quiere perderse de ningún momento del crecimiento de la bebé.

“A mí no me da ningún pesar no estar viajando como antes, porque mi hija es pequeñita y el tiempo se va demasiado rápido. Yo realmente estoy disfrutando de la maternidad; son momentos en que ella necesita a su mamá más que nunca”, comentó.

“Yo no quiero sacrificar sus primeros años de vida, que son tan importantes en su psicología, por yo irme a algún lugar unos días y que ella sienta, no sé, el síndrome del abandono o algo así. No me arrepiento de mi decisión”, dice.

Whitney confiesa que desde que es mamá su compromiso con la bebé es al 100%, por lo que cada vez escribe menos contenido en su blog, ese en el que se caracterizaba por dar consejos de moda, belleza y estilo de vida.

Su día a día ahora está entre pañales, juguetes y chupones; mientras Summer comienza a dar sus primeros pasos.

Whitney Valverde solía contar sus experiencias mientras viajaba por el mundo.

Whitney asegura que en la maternidad no todo es color de rosa y aunque Ben, como le llama a su pareja de cariño, le ayuda mucho, “un bebé necesita a la mamá”.

“Él es superbuen papá, él tiene un don con los niños, pero algo que he aprendido y que me ha sorprendido, es que la mamá es la mamá y una tiene que realmente estar muy lista para ser mamá, porque al final una es la que termina haciendo la mayoría de las cosas, así siendo muy realista.

Él es superbueno, él me cocina y todo, pero la bebé me necesita, sobre todo si se le está dando de mamar, y es muy pesado física y mentalmente”, reconoce.

Según explica, la salud mental de una mamá, sobre todo el primer año, es frágil, porque en su caso casi no puede dormir.

“Es supercansado y es muy importante tener buen apoyo de la pareja y de la gente alrededor, porque cuesta muchísimo a veces, o sea, no le da tiempo a uno casi ni de comer y es superduro.

“Esta etapa yo creo que es mágica, mucho más linda de lo que me pude haber imaginado, pero también mucho más cansada de lo que me imaginé. Igual la estoy disfrutando montones... quisiera como poder ser un superhumano y no necesitar dormir”, confiesa.

Una nueva etapa

Debido a sus nuevas obligaciones como mamá, Whitney, quien reside en Inglaterra y pasa largas temporadas en Costa Rica, se ha diversificado para seguir trabajando y estar con su bebé a tiempo completo.

Da consultorías y cursos en línea sobre el manejo de redes sociales, mientras prepara un nuevo negocio del que por ahora no puede dar detalles, pues apenas está en proceso.

Y sí, espera volver a viajar en un futuro... pero con Summer y Ben.

Whitney Valverde espera retomar los viajes en un futuro con su prometido y su bebé. (Cortesía Whitney Valverde)

“Estamos planeando para el otro año algunos viajes, porque voy a trabajar con algunas compañías del Medio Oriente. Por ejemplo, estoy hablando con hoteles en Dubai y esas zonas, que tienen un montón de cosas para familias, porque yo no quiero tener una vida aparte de mi hija. Yo quiero que seamos una familia y que hagamos las cosas juntos”, afirma.

Whitney no considera que su bebé tenga que ser una limitante para seguir haciendo lo que le gusta, pues tiene claro que “se abren otras puertas para disfrutar con ella”. Sin embargo, también es realista y sabe que hay momentos para todo.

Lo que sí es un hecho es que Whitney’s Wonderland no desapareció, solo cambió, y se llenó de mucha más alegría, carreras y pañales.