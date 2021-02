“Yo siempre he sido una persona super positiva y siempre he tratado transmitir eso: le comparto a la gente lo importante que es enfocarse en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y ahora como influencer en épocas de pandemia he tenido como todos los demás días feos, la he pasado mal y mi comunidad me ha apoyado, mis seguidores son mis amigos y cuando yo me he sentido mal ellos me ayudan y creo que nos hemos acercado más, eso para mí es una gran responsabilidad”, asegura.