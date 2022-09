Whitney Valverde, ‘influencer’ tica en Londres: ‘Ver la tristeza y el luto de la gente es muy conmovedor’

Largas presas, miles de flores, luto, eventos cancelados... la muerte de la reina Isabel II ha provocado conmoción en Londres, Inglaterra, ciudad en la que se encuentra el afamado Palacio de Buckingham.

La bloguera costarricense de viajes, gastronomía y estilo de vida, Whitney Valverde confiesa que si bien suponía que la muerte de la monarca británica iba a ser todo un suceso, nunca se imaginó cómo sería realmente ese evento.

La influencer tica reside en Londres desde hace 10 años, específicamente en Camden, a 20 minutos del Palacio de Buckingham. Por ello, conoce de primera mano el cariño tan grande que el pueblo le tiene a la reina (además de que su pareja y sus suegros son británicos).

Whitney Valverde afirma que le ha sorprendido la reacción de la gente y el luto del país. (Cortesía Whitney Valverde)

“A pesar de que la reina ya estaba viejita y se sabía que pues se iba a morir de alguna manera ha sido muy impactante para la gente, porque ¡cómo quería a esta reina!... Para mucha gente de acá lo único constante que ha tenido en la vida ha sido la reina. Incluso, durante la época de covid-19, ella fue un gran pilar para las personas, porque les dio mucho aliento. La gente la veía como una abuelita. Siempre fue muy dulce y realmente la gente la quería mucho, entonces el pueblo está de luto”, explica.

Eso sí, Whitney confiesa que nunca anticipó el fenómeno que la muerte de la reina Isabel II, el pasado jueves 8 de setiembre, provocaría en el corazón de la ciudad londinense.

Reina Isabel II: Así reacciona el mundo ante la muerte de la monarca británica

La costarricense detalla que en Reino Unido se cancelaron los eventos masivos y las actividades deportivas por un lapso de 10 días. Muchos negocios cerraron y los que continúan trabajando, lo hacen con un bajo perfil.

“Yo, por ejemplo, tenía una reunión en el centro el viernes y las presas eran increíbles, porque todo el mundo está en la calle, dejando flores en el Palacio de Buckingham, todas las pantallas de anuncios dejaron de pasar anuncios y en todas ahora aparece una foto de la reina en blanco y negro ,con el año en que nació y la fecha en que falleció. Todo el mundo anda de negro, los presentadores de noticias también y el país está totalmente de luto.

Los tributos a la reina Isabel II han tomado las calles de Londres. (BEN STANSALL/AFP)

“Cuando ya logré llegar a la reunión, lo primero que me dijeron fue: ‘vamos a hablar primero de la reina, porque estamos muy tristes por lo que pasó y que en paz descanse’. Ya después seguimos con la reunión, entonces es como un protocolo pero la gente también lo siente y es muy difícil. Y a mí personalmente me parece muy interesante, porque yo siendo no inglesa tengo 10 años de vivir aquí y aprecio mucho a la reina, pero ver la tristeza de la gente es muy conmovedor”, agrega.

Nuevo rey

Whitney asegura que, además, la gente no opina demasiado acerca de Carlos III, el nuevo rey. Si bien lo ven como el nuevo monarca, el cariño no es el mismo, por el contrario, no todos tienen una buena imagen de él.

“A la gente no se le olvida todo lo que pasó con Camila, entonces a nadie le hace muchas gracia. Y es que además, la reina era muy cuidadosa con sus opiniones políticas y si ella tenía alguna opinión nunca nos dimos cuenta, porque era muy cuidadosa con sus conversaciones y la gente decía: ‘usted nos representa’, es decir, era la reina de los ricos, de los pobres, de Inglaterra, de Escocia y de todos.

“En cambio el ahora rey Carlos III ha tenido polémica por sus comentarios políticos, por querer meterse en decisiones políticas que tal vez a la gente no le gusta, porque para la parte política está el Primer Ministro”, afirma.