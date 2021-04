Yariela Evans es otra tica que vive en Inglaterra desde hace dos años, comenta que el deceso ha sido la noticia del día. “Aquí estamos completamente encerrados aún. Yo no he salido de mi casa desde el martes, entonces comunicación con el mundo exterior casi no tengo. Sí le digo que nadie se esperaba la noticia y todos en mi casa no paran de hablar de él”.