(Video) Shakira fue atacada por jabalíes en España

La cantante colombiana Shakira mostró las secuelas de un ataque perpetrado por dos jabalíes mientras caminaba por un parque de Barcelona.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes, los cuales me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo la cantante a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram.

La intérprete mostró su bolso sucio y desgarrado, asegurando que se había enfrentado a los animales salvajes para impedir que se llevaran sus pertenencias, incluido su celular.

Shakira, de 44 años, reside en Barcelona junto con su esposo el jugador Gerard Piqué y los dos hijos de la pareja. AFP (JOSEPH EID/AFP)

“Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!”, afirmó Shakira en una de sus historias, aún conmocionada.

La artista estaba acompañada por su hijo Milán, quien fue testigo del forcejeo entre la cantautora y los animales.

“Milan, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”, le pregunta a su primogénito, mientras el niño de ocho años continúa su camino hacia la sala.

El avistamiento de esta especie de animales se ha vuelta cada más frecuente en esta ciudad europea, tanto en calles como parques, al punto que el ayuntamiento de la ciudad se ha visto obligado a colocar trampas en sitios específicos para capturarlos.

De igual forma, también se han reportado incidentes similares en otras ciudades europeas como Berlín y Roma, en la que estos mamíferos se han robado bienes de personas mientras disfrutaban de un descanso al aire libre.

Según informó el diario The Guardian, un hombre vio cómo un jabalí se llevaba su computadora portátil mientras tomaba el sol en Berlín. El sujeto persiguió al animal y logró recuperar su ordenador.

De igual forma, en mayo anterior, una mujer fue acorralada por jabalíes hambrientos en Roma, los cuales le robaron su bolsa de compras con víveres.