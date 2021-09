(Video) Melissa Mora se contagió de covid-19: ‘Les pido a todos que se vacunen’

La cantante, modelo y empresaria Melissa Mora confirmó en sus redes sociales que está contagiada de covid-19. En un video que publicó la intérprete les pidió a sus seguidores oraciones para su salud y también para la de su hija Camila.

En entrevista telefónica con Viva, Mora confirmó que estuvo de viaje en Guatemala hace unos días en compañía de su hermano, su cuñada y unas amigas. Este viaje, además de tomar unos días de vacaciones, le sirvió a la ramonense para gestionar algunos temas relacionados con su empresa de venta de pantalones de mezclilla, según explicó.

Mora regresó a Costa Rica el jueves por la noche. “Creo que fue el viernes o el sábado que empecé con los síntomas. Pensé que como soy alérgica al aire acondicionado tenía rinitis por el viaje en avión. Cuando volvimos al país las pruebas de la covid-19 salieron negativas”, recordó.

“El domingo cuando me fui a bañar no sentí el aroma del jabón, después tampoco olí el perfume que me puse. Ahí fue cuando pensé que algo no estaba bien”, explicó. Ese mismo domingo (12 de setiembre), la cantante se realizó otra prueba la cual resultó positiva.

Desde ese momento tomó la decisión de enviar a su hija Camila a la casa de una amiga como medida de seguridad. “Solo espero que ella no esté contagiada. Hoy (martes 13) su papá la va a ir a recoger para llevarla a hacer una prueba”, agregó.

[ ¿Por qué hay más contagios y hospitalizados por covid-19 cuando más vacunados hay? ]

Melissa se encuentra estable, entre los síntomas que ha presentado, además de la pérdida del olfato, es que ha sentido mucho sueño y cansancio, también tos. La cantante contó que su esposo Jonathan Picado, salió negativo en el análisis.

“A mí me preguntan dónde lo agarré, o si me he relacionado con alguien contagiado, pero no lo sé. En el avión no me quité la mascarilla ni para tomar agua, ni siquiera utilicé el baño. No sé si fue durante alguna comida o si fue llegando a Costa Rica”, comentó.

Mora confirmó que ya se había aplicado las dos dosis de la vacuna Pfizer y que está segura de que eso le ha ayudado para que los síntomas no sean tan severos, por lo que aprovechó para recomendarle a la población que se vacunen. “Les pido a todos que se vacunen, es muy importante”, afirmó.

“Gracias a Dios estoy estable. Espero en Dios no complicarme. Solo pido que si alguien tiene el tiempo para hacer una oración por nuestra salud, se los agradezco”, finalizó.