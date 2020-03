No es mi interés herir susceptibilidades, ni crear polémica o enojos. Pero las cosas se deben decir como son. No es solidario que mientras muchos nos estamos cuidando, por nosotros y nuestras familias, otros jueguen con la salud, como “si no pasara nada”. Quiero agradecer a todos aquellos que trabajan para sacar adelante nuestro país, los doctores, enfermeras, los que siguen laborando en los supermercados, los que abastecen los mismos, los que recogen nuestra basura, los que por obligación tienen que salir para sostener a su familia y a todos aquellos que toman las decisiones para salvar a este pequeño país, a este país del PURA VIDA. Seamos PURA VIDA Y QUEDEMOS EN CASA