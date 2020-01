A pesar de la situación distante con El Sol, la actriz dijo que no se arrepiente de la relación que tuvo con él, pues gracias a eso nacieron sus hijos."No hay que arrepentirse de nada, cómo me voy a arrepentir, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, imagínate, mis hijos nacieron de un gran amor".