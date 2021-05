“Dentro de todo lo malo y lo afectadita que está ella, no me le pasó nada más y está viva, bien, y esta en la casa, pero ¿cuántos papás no han podido ver más a sus hijos?, que se los arrebataron y que amanecen desnudos, violados y asesinados; y eso es una realidad muy cruda y por eso hago la denuncia”, finalizó.