“Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, con mucho crecimiento profesional, en la nueva etapa de negocios que ha sido nueva para mí y vinculada con la escuela de modelaje con María del Mar (experiodista de Repretel), así que chance para el amor no tenía, por eso, esto me tomó por sorpresa y es más bonito cuando las cosas no se fuerzan, sino que se dan. Él es una persona buena, emprendedora, que me da el espacio que necesito, me apoya en mis proyectos y no me limita”, dijo la presentadora de Giros, de canal 6.