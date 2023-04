Un optimista Gerardo Zamora habla desde el hospital: ‘Solo el tiempo dirá cómo voy reaccionando’

El periodista Gerardo Zamora afronta con optimismo una nueva batalla en el Hospital México, debido a una infección que desarrolló en una de las cicatrices de la última cirugía que le realizaron a causa del meningioma (tumor benigno).

“Me encuentro hospitalizado en el Hospital México, en el cuarto piso, salón 26, cama 6, desde el pasado miércoles (29 de marzo) porque empecé a experimentar algunas secreciones justamente aquí debajo de la gasa (señala su ojo derecho). Esas secreciones provenían de una herida o cicatriz de mi última cirugía”, detalló en una conversación con La Nación.

Gerardo Zamora cuenta sobre la nueva batalla que enfrenta desde el hospital

“Lo que estaba sucediendo conmigo no era un buen signo y por recomendación médica me vine de manera inmediata al servicio de emergencia del Hospital México. Aquí me hicieron prueba de sangre y, en efecto, se confirmó que tenía una infección cerca de una cicatriz en mi ojo derecho”, agregó.

Zamora asegura que la infección por el momento no compromete su cerebro, pero que es necesario atenderla de manera inmediata. De hecho, ya lleva casi una semana internado esperando sanar y espera que le den de alta este Jueves o Viernes Santo para estar con su esposa, la también comunicadora y periodista Ginnés Rodríguez, y sus hijos.

“Desde el miércoles comencé un tratamiento aquí en el hospital para eliminar esa bacteria y terminar con la infección. Me están poniendo unos antibióticos intravenosos “poderosos”. La bolsita (con medicamento) me la cambian cada cuatro horas, y el cuerpo se encarga de recibirla.

“Solo el tiempo dirá cómo voy reaccionando. Yo me siento bien, no siento nada extraño: duermo, como y hasta camino muy bien. Pero solo el tiempo y los exámenes de sangre van a decir cómo está reaccionando verdaderamente mi cuerpo”, externó Zamora.

Actualmente está a la espera de recibir los exámenes, por parte de los infectólogos, para conocer si la bacteria se está reduciendo y en qué momento ya lo pueden dar de alta.

Gerardo Zamora lleva más de una semana internado en el Hospital México y espera que le den de alta el Jueves o Viernes Santo. Foto: cortesía.

Mucha fe y esperanza Copiado!

Zamora continúa en un largo proceso de recuperación, luego de que a finales del 2022 se sometiera a una octava cirugía a causa del meningioma (tumor benigno) que está en su cabeza y que en el pasado provocó que le extirparan su ojo derecho. Desde hace tres años, él lucha contra esas masas que, en su caso, han vuelto a formarse en reiteradas ocasiones. El comunicador no para de luchar.

“En setiembre, le notamos a Gera un piquete de zancudo cerca de su ojo derecho, una cosita pequeñita que muy rápidamente empezó a crecer, y a finales de ese mes el doctor lo examinó y el diagnóstico indicó que el tumor estaba creciendo. A partir de eso, iniciamos todo el proceso de realizar nuevos estudios que lo llevó a la necesidad de someterse a una nueva cirugía. Aún no hay una solución para esta historia, seguiremos luchando con mucha fe y esperanza”, contó en ese momento Ginnés Rodríguez, esposa de Zamora, antes de aquel octavo procedimiento.

Incluso, en julio del 2022, le habían retirado cuatro tumores y en diciembre pasado se le informó del crecimiento de dos nuevas masas, las cuales debieron ser removidas de inmediato por los médicos especialistas.

Gerardo Zamora ha tenido varias cirugías en su rostro en los últimos tres años. El apoyo de su familia, en especial de su esposa, Ginnés Rodríguez, lo ha mantenido con ánimo. Foto: Cortesía