Un bar veta ‘All I Want For Christmas Is You’ y Mariah Carey aparece para defender su legado

De Halloween a Navidad: siempre que llega noviembre, el ambiente navideño se despliega y, en combo, aparece sin falta All I Want For Christmas Is You, la exitosa pieza que Mariah Carey patentizó hace 27 años.

La sorpresa es que aparentemente no todo el mundo está tan dispuesto a impregnarse del espíritu navideño. Al menos así ocurrió en un bar de Dallas, Estados Unidos, donde los dueños vetaron la canción de su local hasta que comenzara diciembre. Lo único que se permite es dejarla en altavoces una vez por noche.

Desde 2014, la artista realiza cada año un concierto en honor de la canción clásica. Instagram Desde el 2014 la artista realiza cada año un concierto en honor de la canción clásica. Instagram

Una fotografía de un letrero en la máquina de discos del bar circuló ampliamente en Twitter, lo que motivó a algunos fanáticos a acudir en masa en defensa de Carey mientras que otros, aparentemente hartos de la canción, apoyaron más al bar.

La foto del letrero de la rocola hizo que un usuario de Twitter preguntara en broma si esta es la llamada “guerra en Navidad” que algunos han denunciado a lo largo de los años.

Eso fue suficiente para que Carey se uniera a la discusión y estuviera lista para luchar por su canción navideña.

“No odio a Mariah Carey y no odio la Navidad”, dijo la gerencia general en una entrevista en video con CNN después de que se armara un escándalo tras el tuit de la artista.

Tras la presión, la gerencia dijo que era una broma, que era una forma de tomarse alegremente la época. Muchos quedan con las dudas, pero la victoria siempre será para Mariah.