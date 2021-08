TikToker Timbo the Redneck, de 18 años, murió tras accidente mientras hacía piruetas

Timbo the Redneck. TikTok. Captura de pantalla

Timothy Hall, conocido como Timbo the Redeck en la red TikTok, falleció este fin de semana, en Florida, luego de sufrir un accidente con su pickup mientras hacía piruetas. Tenía 18 años.

Su muerte fue confirmada por miembro de su familia a través de un video en YouTube, en el que aseguró que el trágico suceso ocurrió el sábado anterior.

De acuerdo con la versión, Timbo se encontraba en el patio delantero de la casa de un amigo haciendo “donas”, una maniobra en la que se hacen pequeños círculos con el vehículo mientras se acelera. En algún momento, el tiktoker perdió el control y fue expulsado violentamente de su camioneta.

El familiar, quien se identificó como esposa de la hermana de Timothy, explicó que el adolescente hacía la maniobra en compañía de su novia. En ese instante el vehículo volcó, lo lanzó por la ventana del conductor y luego le cayó encima.

La madre de Timbo también confirmó el cierre del perfil oficial del joven, que contaba con más de 200.000 seguidores en TikTok, una red social de videos cortos.

“Él ya no va a hacer más videos, no más videos nunca más. Mi hijo estuvo en un fatal accidente y no lo logró, quiero agradecerles por todos los fans que tuvo”, afirmó en la publicación.

“Le encantaba TikTok y él creía en todos sus fans y todos lo que lo apoyaban, significaba mucho para él. Algunas veces no me escuchaba y me decía: tengo que hacer este TikTok. Mi corazón está roto”, agregó la madre.

De acuerdo con Entertainment Weekly, Hall se hizo famoso gracias a los videos que hacía en Jennings Florida, en los que se le veía en distintas aventuras con sus amigos en su camioneta.