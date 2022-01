Supuesta demencia de Silvia Pinal genera versiones encontradas

¿Silvia Pinal padece demencia? El rumor que surgió en 2018 sobre el estado de salud de la veterana actriz parecía confirmarse en días recientes luego de que Alejandra Guzmán, hija de la artista, dijera que su madre estaría mejor en su casa (luego de salir del hospital donde fue atendida por una patología cardíaca y por covid -19), y que eso “le ayudaría con su demencia”.

Las especulaciones alrededor de Pinal empezaron a surgir hace más de tres años cuando ella declaró que “no había dado permiso ni tenía conocimiento” de la serie biográfica, de Carla Estrada, Silvia Pinal, frente a ti, que en ese momento estaba siendo grabada. Antes ella había conocido a las y los actores y brindó entrevistas.

Para el 2020, cuando se continuaba hablando sobre el tema e incluso se llegó a decir de que el rostro de Mujer, casos de la vida real, padecía de Alzheimer, su hijo Luis Enrique Guzmán lo desmintió.

Silvia Pinal, de 91 años, se recupera en su casa tras ser atendida por un mal cardíaco y covid-19. Foto: GDA

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil (sic). Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, dijo Luis Enrique a la prensa mexicana en aquella ocasión.

Sin embargo, el tema retomó fuerza en días recientes cuando Alejandra Guzmán atendió a varios medios de comunicación, desde su vehículo, para hablar acerca de la salud de su mamá, quien fue dada de alta tras estar hospitalizada desde el 22 de diciembre.

“Vamos a estar aislados 10 días en los cuales ella todavía puede infectar, estamos muy resguardados y más porque era un peligro tenerla ahí (en el centro médico) cerca de algo más peligroso. Fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir también para su demencia porque a veces estaba sola en el hospital”, dijo recientemente.

De inmediato, sus palabras empezaron a replicarse y los medios mexicanos e internacionales confirmaban que doña Silvia tenía demencia. Sin embargo, este 4 de enero, el equipo de Alejandra Guzmán emitió un comunicado el cual argumenta que las palabras de la roquera se malinterpretaron y que Pinal no tiene demencia, sino que está desorientada por la covid-19.

“Aclaración: Se están comentando muchas historias sobre Doña Silvia, basadas en una mala interpretación de lo que Alejandra Guzmán dijo por la ventana de su auto esta semana.

“Para aclararlo, Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es que el efecto del Covid la ha hecho sentirse desorientada a veces, que es algo normal para alguien de su edad. Doña Silvia se está recuperando en este momento, es fuerte y el pronóstico es bueno”, reza la información difundida por All Parts Move.

La demencia es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una “sombrilla” de enfermedades progresivas. Se trata de un síndrome, usualmente crónico, causado por una variedad de males en el cerebro que afectan la memoria, la comprensión, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades cotidianas, informó La Nación en una nota sobre el tema.

Alejandra Guzmán dijo que su mamá, SIlvia Pinal, padecía demencia. Después lo desmintió. La rockera se contagió nuevamente de covid-19, se cree quefue mientras cuidaba a su madre. Foto: GDA

Con coronavirus por segunda vez

En el comunicado que buscó aclarar el estado de Silvia Pinal, también se informó que la intérprete de Eternamente bella dio positiva por segunda vez a la covid-19.

“Esta mañana Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba de Covid. Esto después de haber tenido Covid el año pasado y estando doblemente vacunada. Como todos saben, su mamá también está recuperándose de Covid y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible”, dice el comunicado.

En el texto, replicado por medios como Infobae, se agregó: “La próxima semana Alejandra estará aislada. Nos ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo la está cuidando”.