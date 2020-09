“No sé, nada más estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo y, mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes, porque cada vez que bajaba ella figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá, como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿cuál casa vendemos? Ok, la de grandma (abuela), la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa”, dijo en la entrevista que concedió al periodista David Valadez.