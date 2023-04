Sofía Chaverri confiesa que le gustaría actuar en Hollywood, Netflix y HBO: ‘¿por qué no?’

Desde que interpretó a Rosalinda, en Los enredos de Juan Vainas, la actriz Sofía Chaverri se ganó el cariño del público costarricense. Sin embargo, este tan solo es uno más de los numerosos papeles que asumió la artista en su amplia carrera profesional, por lo que no se limita a aspirar a “las grandes ligas”.

En una actividad que hizo con sus seguidores de redes sociales, la actriz dejó un buzón de preguntas, para que sus fanáticos evacuaran sus inquietudes. Fue así como uno de uno de ellos le preguntó: “¿Se ve en una película de Hollywood algún día”. A lo que la intérprete respondió:

“Sí claro, claro me encantaría, me encantaría estar en una producción grande de alguna plataforma grande, no sé Netflix, HBO, no sé, ¿por qué no?”, dijo la actriz entre una ligera risa de emoción. “Por soñar no cobran”, agregó.

Sofía Chaverri revela su anhelo profesional

Actualmente, Chaverri está en San Carlos grabando algunas escenas para la película Más de 40 ¿y qué? En varias de sus publicaciones compartió los paisajes de la zona y hasta aprovechó para fotografiarse frente al volcán, mientras lucía un fresco traje de baño y un sombrero.

“Conocer lugares hermosos gracias a mi trabajo. ¡Gracias Dios y a la producción de @masde40yquecr por estos momentos!”, escribió.

‘No siempre la meta es lo más importante’ Copiado!

La actriz debutó profesionalmente en el 2008 y en el 2019 fue la ganadora de la sexta temporada del popular formato Dancing with the Stars. A inicios de marzo del 2023, estrenó su podcast FiloSofiando sin libreto, lo que para ella significó cumplir un sueño.

“Había soñado con hacer un podcast para abarcar diferentes temas. Un día en un en vivo que estaba haciendo por Instagram en el que comenté algo de hacer uno o lecturas grabadas, me escribió CRs audiovisual y me dijo que podíamos hacer el proyecto junto a Punto de vista producciones”, explicó la actriz en ese entonces.

El podcast ya tiene cuatro episodios y están disponibles en las plataformas digitales. “Sigan a su corazón, disfruten sus procesos, no siempre la meta es lo más importante, es lo que se aprende mientras vamos hacia ella”, manifestó Chaverri en la publicación donde presentó su nuevo proyecto.