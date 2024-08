Sobrina de Yuri dice que su tía no la apoya en su carrera musical: ‘Ni siquiera un ¿cómo estás?’

Lu Valenzuela, sobrina de la cantante y actriz Yuri , reveló en una reciente entrevista para el programa De primera mano que nunca ha contado con el apoyo de su famosa tía. La joven, quien promociona su sencillo Fluye, explicó que la intérprete de La maldita primavera no ha tenido contacto con ella desde la muerte de su padre, Carlos Valenzuela, en el 2013, un momento en el que ella y su madre necesitaban mucho apoyo, sobre todo emocional.

“Nunca he recibido una llamada de ella. En su momento, sobre todo en esa ocasión, ni siquiera un ‘¿Cómo estás? ¿Tienes algo para comer? ¿Necesitas algo?’, igual no era su obligación”, expresó Lu.

La cantante compartió que al perderlo todo, ellas tuvieron que regresar a la casa de sus abuelos maternos, quienes las recibieron y les ofrecieron todo lo que tenían, pero ellas tuvieron que arreglárselas para conseguir dinero y retomar su vida.

“Mi mamá y yo nos turnábamos para dormir en el suelo y en el sofá... Llegamos a trabajar en los tianguis (mercados), en el comercio informal, vendíamos de todo, playeras, bebidas preparadas”, explicó Lu.



Lu ha intentado impulsar su carrera como cantante desde los 13 años; en ese momento, su abuela Dulce Canseco le manejaba la carrera, pero un año después de la muerte de su padre, recibió una mala noticia de parte de ella.

“Llegó (su abuela) y me dijo: ‘Tengo que hablar con ustedes y quiero comentarte que tú en mi casa siempre vas a ser recibida como mi nieta, pero a partir de hoy no más como mi artista, porque tu tía (Yuri) habló conmigo y ella no está de acuerdo con que yo te siga manejando. Ya perdí a un hijo, no quiero perder a otro’”.

Esto fue una desilusión para ella, pero no fue algo que le impidió seguir adelante con sus sueños, aunque aceptó que las cosas serían mucho más sencillas si contara con el respaldo de Yuri.

“De que sería una ayuda espectacular, pues lo sería, pero yo también creo firmemente en ganarme las cosas por mí y, pues, nunca extrañas algo que no necesitas, algo que no tuviste”, señaló la joven.

Por eso, aunque las cosas han caminado lentas en el ambiente artístico para ella, se siente orgullosa de lo hecho hasta el momento, porque ha sido por su propio esfuerzo. No ha tenido la intención de buscarla y, al contar esto, tampoco quiere causar lástima; simplemente contestó lo que se le preguntaba.

Yuri cuenta por qué no apoya a su sobrina en su carrera musical

Ya en 2017, Yuri había respondido a la revista TVNotas sobre por qué no les brindaría ese apoyo a sus sobrinas, Lu y su hermana. Entre sus argumentos, mencionó que en la carrera que ella siguió, así como tiene cosas lindas, también tiene otras que no lo son tanto.

“No, no soy egoísta. Cuando ustedes vivan lo que yo viví con mi familia, me van a dar la razón. El ambiente artístico es algo muy hermoso, pero tiene cosas muy duras, y una de las cosas duras de las que yo me arrepiento es que no pude compartir mucho con mi hermano porque él estaba trabajando y yo andaba en las giras; y yo no quiero que mis sobrinas lo vivan… por eso no es egoísmo, porque son mi sangre y cuando alguien lleva tu sangre, te duele y por eso yo no las voy a apoyar. Si ellas tienen talento, éste las va a sacar a flote, así pasó conmigo”, dijo Yuri en su momento.



