Después de cinco años de silencio musical, la irlandesa avisó la semana pasada que en octubre próximo volverá a los escenarios. “Cuando era más joven, no necesariamente apreciaba mi trabajo. Pero ahora que estoy de regreso, lo valoro mucho más (...) Me he tomado un largo período de descanso, probablemente unos cinco años sin tocar en vivo, porque había trabajado tan duro por tanto tiempo que estaba quemada. Así que es una suerte poder volver, aunque haya sido un retiro pensado”, afirmó la estrella al hablar de su retorno a la escena musical.