Silvestre Dangond habló sobre su pasada adicción y cómo logró superarla

El músico colombiano Silvestre Dangond compartió detalles sobre su vida y carrera, a la vez que contó de su adicción al alcohol en el pasado y cómo afrontó ese problema en el podcast de Dímelo King.

Afectado por el consumo de licor, fue su esposa quien le recomendó ingresar a un centro de rehabilitación para tratar el vicio. “Yo le digo: ‘Sí, me voy (fue un enero)’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿Sabes qué?, yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”, explicó Dangond.

Silvestre Dangond reveló curiosidades obre su vida y su carrera musical cuando se fue a vivir con su familia a Miami en Estados Unidos.

Así empezó su proceso de desintoxicación por cuenta propia. “Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía”, agregó el artista.

Todo esto sucedió cuando el cantante de vallenato se trasladó a vivir a Miami, Estados Unidos, pero continuaba viajando a Colombia para dar conciertos los fines de semana.

“Si tenía concierto, viernes, sábado y domingo, y me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo, y mi esposa y mis hijos, allá solos”, recordó.

Silvestre Dangond dio un concierto en Costa Rica el 8 de octubre.

El intérprete de Cásate conmigo y Materialista expresó que por motivos de seguridad tuvo que salir del país con su esposa y sus hijos.

Después de consultar a un médico en Barranquilla, quien le recetó sueros para eliminar más rápido el alcohol de su organismo, se dio cuenta de que debía hacer un cambio en su vida. “Debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre”, afirma Dangond.

Recientemente, Silvestre Dangond recibió dos nominaciones en los premios Grammy Latino en las categorías de cumbia/vallenato por Leandro Díaz Special Edition (banda sonora de la telenovela sobre el juglar) y en la categoría de mejor álbum tropical contemporáneo por “Intruso”.

Además, próximamente lanzará un nuevo álbum titulado Ta malo. También se ha anunciado que Walter Kolm, de WK Entertainment, y la empresa Hits Don’t Lie, de Andrés Castro, se encargarán de la gestión global de su carrera.

El 8 de octubre, el artista colombiano dio un concierto en el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, luego de haber anunciado en enero que se retiraba de los escenarios temporalmente.