Shakira revela que padece un síndrome: ‘Todavía no creo que soy tan capaz’

Te Felicito, Monotonía, BZRP Mussic Sessions #53 y, su más reciente colaboración, TQG fueron sencillos que dejaron al descubierto uno de los lados más sensibles, transparentes y honestos de Shakira. Sin embargo, pese a lo reveladores que resultaron sus versos, la artista terminó con las confesiones aún.

En su más reciente entrevista con el periodista y presentador mexicano Enrique Acevedo, Shakira no solo reveló detalles inéditos de su estado emocional actual, sino que también sacó a la luz un síndrome que, según ella, la llevó a cuestionar sus talentos y habilidades.

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, confesó ante las cámaras.

Shakira confirma que Milan le pidió grabar con Bizarrap: ¡Es el dios argentino!

El síndrome del impostor —también llamado fraude percibido—, de acuerdo con Pauline Clance, psicóloga y también creadora del término, es un patrón de pensamiento y comportamiento en el que las personas dudan de sus logros y sienten que no merecen el éxito que alcanzaron.

Implica sentimientos de inseguridad e incompetencia personal. En otras palabras, refleja la incapacidad que tienen las personas, incluso las más talentosas, de atribuirse sus propios logros.

“Tienen la sensación de no estar nunca a la altura; de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces; de ser impostores, un fraude”, detalló la asesora profesional y autora del libro ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Aida Baida Gil, en diálogo con BBC.

Según contó la intérprete de Hips don’t lie en la entrevista, más que frenar su carrera artística, el síndrome del impostor le dio alas para redescubrirse, explorar y dar lo mejor de sí. “Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, agregó la cantante.

Shakira sacó a la luz un síndrome que, según ella, la llevó a cuestionar sus talentos y habilidades.

La barranquillera también se refirió a su naturaleza inquieta, que la llevó a cosechar varios logros en su carrera musical: “Tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca”.

Aunque el fenómeno del impostor no es un diagnóstico oficial incluido en el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), los psicólogos y otros reconocen que es una forma muy real y específica de duda intelectual, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología. En algunos casos, se hace necesario buscar ayuda de especialistas.

Otras confesiones de Shakira en la entrevista Copiado!

A la lista de confesiones que hizo Shakira en la entrevista se suma la dependencia emocional que, según ella, experimentó por los hombres. Sin embargo, actualmente —dijo— se siente más completa y segura de sí misma.

”Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona”, comentó la intérprete colombiana.

Esa fortaleza, agregó Shakira, es producto de vivir un duelo, de asimilar la frustración y de aceptar los cambios: “Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.