A ‘Shakira no se le puede mirar...es mandona’, dice exempleada de la cantante

Shakira, una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial, recibió fuertes críticas después de que una de sus exempleadas contara algunas de las experiencias que vivió mientras trabajaba con la artista.

Cristina Cárdenas reveló a un medio en España, que durante el cumplimiento de sus funciones como coordinadora de extra en los rodajes, le molestó algunos comportamientos de Shakira.

La carrera de la cantante colombiana Shakira ha tenido muy pocos escándalos. Ahora, es su comportamiento como jefa lo que está en el ojo público. (JOSEPH EID/AFP)

El periodista Javier de Hoyos fue el encargado de revelar las declaraciones. De hecho, el hombre lo hizo en un programa de televisión argentino llamado América TV, en el que se recopilaron y presentaron varios audios de la mujer.

Según declaró en la entrevista, a “Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”.

Cárdenas continúo su relato diciendo que “ella es mandona” y en diferentes ocasiones ha sacado a personas de las grabaciones: “Tú no, tú fuera, así señalando con el dedo”.

Además, la mujer contó que debido a las exigencias de la cantante, las horas laborales se extienden: “Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas”.

Cristina señaló que es “imposible trabajar” con la artista y debido a esto muchos prefieren no hacerlo. Tras las duras acusaciones, Shakira no se ha pronunciado al respecto.

Entre tanto, millones de internautas han reaccionado a la entrevista y han tomado postura frente a las declaraciones. Algunos han optado por defender a la barranquillera y otros han decidido esperar que Shakira cuente su versión de los hechos.