Su traje entallado de aquel momento no es visto con buenos ojos, pero Williams ya lo ha dejado en el clóset. Sin embargo, ya no necesita llevar una vestimenta que le cubra todo el cuerpo por motivos de salud y tampoco volverá a lucirla en el US Open. Además, para alguien del gusto de Williams, repetir atuendo sería un pecado para la moda.