Seguidores de Zendaya y Tom Holland inquietos por distanciamiento de pareja en redes sociales

Zendaya, la destacada protagonista de la serie Euphoria, y Tom Holland, reconocido por su papel en Spiderman, despertaron inquietudes entre sus seguidores debido a un aparente distanciamiento en las redes sociales.

Zendaya y Tom Holland generan conjeturas acerca de una eventual separación en su vínculo amoroso.

La preocupación surge tras el hecho de que la famosa intérprete de All For Us dejara de seguir a su pareja en Instagram, acción que algunos interpretan como un posible indicio de ruptura.

No obstante, la actriz recientemente optó por dejar de seguir a todas las cuentas en su perfil sin proporcionar explicaciones detalladas. De acuerdo con informes del medio TMZ, Holland continúa siguiendo a Zendaya en la plataforma, lo cual podría sugerir que la situación no es tan clara como se especula.

Ni Zendaya ni Holland abordaron públicamente el tema. Es un hecho que la pareja no fue capturada en fotografías juntos desde antes de Halloween, siendo sus últimas publicaciones conjuntas datadas el 25 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Recientemente, ambos fueron vistos por separado. Mientras Zendaya conducía por la ciudad, Holland fue avistado saliendo a un lugar elegante en West Hollywood. Además, una fuente citada por TMZ aseguró que compartieron la noche de Año Nuevo.

Al cuestionar directamente a Tom sobre si él y Zendaya terminaron, el actor respondió de manera categórica: “No, en absoluto”, según lo informado por TMZ.

En cuanto a la decisión de Zendaya de eliminar seguidores en Instagram, se planteó la posibilidad de que esto forme parte de una estrategia para anunciar un nuevo proyecto.

