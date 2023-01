Rodrigo De Paul y Camila Homs: De un amor adolescente a un escándalo viral

Se conocieron cuando ella tenía 15 y él 17. Por ese entonces, Camila Homs estudiaba en el colegio de mujeres San Martín de Tours mientras que el jugador de Argentina, Rodrigo De Paul, jugaba en las inferiores de Racing, el club de su barrio. Primero se hicieron amigos, luego se enamoraron y ella se convirtió en su fan número uno. A tal punto que, cuando el futbolista fue transferido al Valencia de España en el 2014, ella no dudó en resignar su incipiente carrera en el mundo del modelaje para acompañarlo.

Dos años después, la pareja volvió a hacer las valijas pero esta vez para mudarse a Italia, donde el jugador brilló como figura del Udinese Calcio durante cinco años. Sus habilidades con la pelota y su cotización crecían a la par de otro sueño: el de formar una familia. Así fue como en enero del 2019, Camila y Rodrigo estrenaron el título de padres con la llegada de Francesca, quien vino a coronar el amor entre ellos.

Ya con dos fanáticas alentándolo desde la tribuna, De Paul mejoró notablemente su rendimiento y comenzó a ser fichado por otros clubes; inclusive fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte de la Selección Nacional, otro sueño cumplido para el futbolista. Sin embargo, con el correr del tiempo, ese imparable presente profesional comenzó a verse opacado por algunas crisis en su vida personal. Crisis que inmediatamente se pusieron en pausa cuando Camila quedó embarazada de su segundo hijo, Bautista.

En el 2021, la familia voló de nuevo a España ante la tentadora oferta del Atlético de Madrid, donde el mediocampista comenzó a formar parte del equipo liderado por Diego Simeone. Y una vez más, Camila se puso al frente de todo: no solo eligió la nueva casa donde se instalarían con sus hijos, sino que se encargó personalmente de transformarla en un hogar, decorándola y amueblándola a su gusto.

El principio del fin Copiado!

A pesar del nuevo destino y de la llegada de Bautista en julio de ese mismo año, la pareja no pudo reflotar ese amor adolescente que los unió. El desgaste de más de una década juntos, los efectos de la pandemia y algunos rumores de infidelidad por parte del “motorcito” de la Scaloneta fueron motivo suficiente para que, después del nacimiento del bebé, Camila y Rodrigo tomaran una decisión.

Mientras él se quedó defendiendo los colores del club madrileño, ella hizo las valijas y regresó a Buenos Aires junto a sus hijos. Y si bien durante los primeros meses este distanciamiento se mantuvo lejos de los flashes, lo cierto es que la explosión del “Wanda Gate” (por octubre del 2021) lo puso indirectamente en el centro de la escena: además del matrimonio de Icardi, la China Suárez era acusada como la supuesta tercera en discordia en la pareja del mediocampista de la Selección y una rubia, aún desconocida por ese entonces, de apellido Homs. Lo que no se sabía es que la que realmente había cautivado al futbolista no era la ex de Benjamín Vicuña, sino la estrella pop Martina “Tini” Stoessel.

Final escandaloso Copiado!

Fechas que no coincidían, posteos borrados y una supuesta cena de presentación en la casa de los Simeone en Madrid se convirtieron en la alimentación de todos los medios. Mientras De Paul aseguraba que la relación con la madre de sus hijos había terminado después del nacimiento de su hijo más pequeño, Homs lo contradecía y marcaba al mes de enero del 2022 como el punto final de su “matrimonio”.

Al poco tiempo, llegó la inevitable división de bienes, la discusión por la cuota alimentaria de los chicos y el reclamo de una compensación económica por parte de Camila (en alusión a los años que estuvo sin trabajar por acompañar a su pareja en el exterior). Todo transcurría en buenos términos hasta que la confirmación del romance entre el futbolista y “la triple T” hizo que las negociaciones den marcha atrás.

Dicen que la presencia de De Paul en un show de la cantante, el cumpleaños que él festejó junto a los familiares de ella y la dedicatoria a su novia luego de ganar la Finalissima con la Selección Argentina en Wembley hicieron que Homs cambie de parecer e interponga un nuevo reclamo millonario; un reclamo al que, en un principio, el jugador no quiso acceder y que luego tuvo que aceptar debido al riesgo de quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022.

Tini Stoessel vive mágico momento con un fan: ‘Sigo sin poder creerlo’

“Está todo claro en mi relación con Tini y con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada, pero de verdad lo digo. Nos escribimos, nos hablamos y si necesita algo sabe que puede contar conmigo, los dos rehicimos nuestras vidas”, precisó De Paul en una entrevista con América Noticias Mediodía y que, según dicen, fue orquestada para calmar las aguas, limpiar el nombre de su nueva novia y garantizar su presencia en el campeonato mundial.

Por su parte, la mamá de Francesca y Bautista conservaba el bajo perfil cada vez que le preguntaban por la nueva relación de su ex. “Sigue siendo una situación delicada, nada fácil, pero en otras relaciones no me meto. No me corresponde meterme. Yo en este momento estoy muy bien, contenida por mi familia como siempre, por mis hijos que son mi sostén, por mis amigas, así que pasando el momento lo mejor que puedo”, advertía sin confirmar el excelente vínculo que contaba De Paul.

Denuncia, amenazas y nuevo acuerdo económico Copiado!

Tras volver de Qatar, la situación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul se volvió más tensa que nunca. Mientras el reciente campeón del mundo le echaba en cara a su ex que no había podido festejar en la cancha junto a sus hijos, la modelo argumentaba que Francesca y Bautista eran demasiado chicos para viajar tan lejos y sin ella.

Sin embargo, todo “explotó” por los aires cuando después de los multitudinarios festejos de la Scaloneta en Buenos Aires, el futbolista fue hasta el Campo de Polo donde Tini se encontraba ensayando para sus shows de fin de año en vez de ir a visitar a sus hijos, a quienes no veía desde hacía más de un mes.

Mientras la pareja compartía el fogoso encuentro en las redes de la cantante, Homs mostraba toda su furia a través de dos historias bien explícitas: la primera, fue una foto modo selfie, donde escribió: “Nada para decir, ¿ustedes?, ¿bien?”. En la segunda, no hicieron falta palabras: con una sonrisa en el rostro, se llevó el dedo medio a los labios y terminó apuntándolo directamente a la cámara.

Al mensaje indirecto por redes se sumó una catarata de mensajes por privado que derivó en una denuncia penal por amenazas de parte del jugador del Atlético Madrid. “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”, escribió Homs en uno de los chats que intercambiaron mientras su ex retrucaba: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.

Sin embargo, la situación empeoró cuando De Paul apareció sobre el escenario del Campo de Polo y, en medio del festejo por la tercera estrella, le dedicó unas románticas palabras a su novia: “Yo hoy soy muy feliz. Al lado tengo a la mujer de mi vida, todos los días me enseña a ser mejor, a no rendirme y creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz y mucho amor”, confesó el futbolista ante la mirada de su hija de cuatro años desde la primera fila.

Esto, sumado a una foto que circuló de la pequeña en camarines, volvió a enfurecer a Homs. La modelo no solo habría vuelto a enviarle agresivos mensajes a su ex sino también a Tini, quién decidió bloquearla de Instagram.

“Ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, contó Ángel De Brito en su programa.

Acto seguido, el jugador decidió borrar todas sus fotos con Camila en las redes, no dejando rastro de sus 12 años de amor. Camila, en tanto, redobló la apuesta (como lo sucedido en los festejos de Año Nuevo, cuando un grupo de gente cantaba contra Tini y ella arengaba y filmaba con su celular), dejando bien en claro lo que piensa.

“Yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, aseguró días atrás en una nota con Socios del espectáculo sobre la discusión por chat con su ex.

Tras describirse como una persona frontal que no tiene tapujos a la hora de decir lo que piensa cuando está enojada, la rubia remarcó que nada de esto influye en la relación que De Paul pueda llegar a tener con sus hijos, siempre y cuando “no se metan” con lo que más quiere.

Si bien este triángulo amoroso va sumando rounds minuto a minuto, en las últimas horas se supo que la expareja habría llegado a un nuevo acuerdo económico que incluiría: una cuota alimentaria mensual de $30.000 (¢17 millones), dos departamentos en Puerto Madero, dos vehículos (uno en España y otro en Argentina) y viajes en business más hospedaje en un hotel 5 estrellas cada vez que Homs tenga que llevar a sus hijos a visitar a su padre.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmentido nada. Solo se sabe que ella está disfrutando de unos días de descanso junto a su familia en Punta del Este, mientras él ya se reincorporó a su club en Madrid y está acompañado por Stoessel hasta que retome su Tini Tour 2023.

Razón por la que Sebastián Yatra terminó con Tini Stoessel

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.