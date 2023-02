Rihanna le dice a Karol G en español cómo estuvo el Super Bowl

El domingo 12 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LVII, uno de los eventos más esperados del año, y que reúne a los dos mejores equipos de la National Fottball League (NFL) para disputar el título mundial. En esta oportunidad, la encargada de dar el show de medio tiempo fue la cantante Rihanna.

Precisamente la artista, nacida en Barbados y que espera a su segundo hijo, se encontró tras su presentación con la cantante colombiana Karol G y grabó un video que se viralizó rápidamente.

En el backstage, luego de que Rihanna se bajara del escenario, la antioqueña la felicitó por su presentación y le pidió que realice un comentario típico de su país.

En el video se le escucha a la cantante de Cairo preguntar: ‘How was everything?’ (¿Cómo estuvo todo?, en español), a lo que la celebridad respondió con jerga colombiana: “Fue una chimba”, desatando el asombro y la risa de los presentes que estaban en el camerino.

Regreso de Rihanna a los escenarios ‘enloqueció' redes sociales

El post de Carolina Giraldo, nombre de pila de la colombiana, en Instagram, ya cuenta con más de 4,8 millones de “me gustas” y cerca de 44.000 comentarios de internautas, quienes aplaudieron el gesto de Rihanna.

“Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO”, expresó Karol G en la descripción de la publicación.

Para la edición número 57, Rihanna bajo las tensiones del partido con su regreso a los escenarios tras casi 7 años sin presentarse en vivo. La última vez que lo hizo fue en el 2016 con su gira Anti World Tour.

Más de 70.000 espectadores se hicieron presentes en el icónico Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos, para disfrutar de canciones como Bitch better have my money, Where Have you Been, We found Love, Rude Boy y Work.

Y es que el regreso de la que es considerada una de las “princesas del pop” no solo fue del disfrute de los ciudadanos de a pie, sino también de grandes estrellas de la música internacional, pues durante el partido y el concierto se hicieron presentes artistas, como Cara Delevigne, quien compartió una fotografía con una camisa que decía: ‘El concierto de Rihanna fue interrumpido por un partido de fútbol’, la cual se hizo viral en redes.

