"Yo no crecí pensando que Estados Unidos era así. Pero Estados Unidos era así. Lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora nosotros como ciudadanos prendemos el teléfono, grabamos la injusticia y nos enojamos. Ahora lo estamos viendo. No sé, no sé. Yo les enseño a mis hijos el amor", relata.