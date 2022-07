Ricky Martin: ‘La mentira me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres...’

“Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que físicamente está lidiando con problemas mentales”, dijo Ricky Martin en un video difundido por varios medios de comunicación de Latinoamérica.

Se trata de las primeras declaraciones del cantante puertorriqueño tras salir bien librado de una demanda por violencia doméstica, la cual puso en su contra un sobrino suyo.

En el video, el cantante puertorriqueño le agradeció a sus fans por las muestras de apoyo y de cariño, aprovechando la oportunidad para romper el silencio que mantuvo durante el proceso legal.

Ricky Martin dice que nunca en su vida artística la había pasado tan mal como en las últimas semanas por causa de una denuncia en su contra. (Cortesía E! Entertainment/Gregory Pace/Shutterstock)

[ Ricky Martin: Sobrino retira denuncia por violencia doméstica y corte desestima caso ]

A inicios de julio trascendió que al artista se le había entregado una orden de alejamiento por causa de una denuncia por violencia doméstica. El demandante afirmó que temía por su seguridad, ya que Martin y él mantuvieron una relación sentimental que se terminó luego de 7 meses, pero que el cantante no aceptaba el fin del noviazgo.

Días después se supo que quien había interpuesto la demanda fue un sobrino del boricua.

Sin embargo, este jueves 21 de julio, la Corte de Puerto Rico desestimó el caso, ya que el demandante retiró la denuncia.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en el escenario, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas”, dijo el intérprete.

Martin agregó que el familiar que lo demandó sufre de problemas mentales y que él le desea lo mejor y que encuentre la luz.

“La mentira hace mucho daño. Me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy muy dolido”, expresó el artista.

Durante la cobertura de la noticia, medios internacionales habían dicho que en caso de encontrarse culpable, Martin incluso podría ser condenado a pasar 50 años en la cárcel por cometer el delito de incesto.