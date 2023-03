Ricky Martin: conmovedor gesto del cantante con fanática en Argentina

Ricky Martin se presentó el 2 de marzo en el Estadio Vélez Sársfield, en Buenos Aires, Argentina, e hizo cantar a todos. No obstante, no solo conmovió lo que hizo arriba del escenario, sino también abajo, pues tuvo un gran gesto con una de sus fanáticas que no pasó inadvertido y se viralizó en las redes.

El artista puertorriqueño volvió a encender los escenarios argentinos en el marco de su tour Ricky Martin sinfónico. Fiel a su estilo, con la solidaridad que lo caracteriza, salió a saludar a los fanáticos que lo esperaban afuera del hotel y que deseaban verlo lo más cerca posible, darle regalos, sacarse fotos y hacerles llegar todo su amor.

Él, vestido con la camisa de su gira, pantalón y ojotas, les cumplió el deseo. Las fotos y videos del intérprete de La mordidita y sus fans no tardaron en inundar las redes sociales. No obstante, hubo una imagen que le sacó una sonrisa a más de uno y la protagonista fue Laura Bianucchi, una fanática que tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas.

Con ayuda del club de fans de Ricky Martin —del cual es parte— pudo ingresar al hotel y recibir un fuerte abrazo y unas emotivas palabras de parte de su ídolo.

Así luce Valentino, uno de los gemelos de Ricky Martin

“Ricky es súper luminoso. Te abraza, te habla hermoso”, contó la joven en diálogo con Cadena 3 de Rosario, aún emocionada y conmovida por la increíble experiencia que vivió con quien es su ídolo desde que era niña.

“Te abraza con una calidez increíble. Le dije ‘que Dios te bendiga, gracias por hacerme la más feliz del mundo’”, comentó y reveló que la respuesta del cantante fue: “A ti, por ser tan linda”.

Las imágenes del encuentro no tardaron de circular en las redes sociales. En ellas se pudo ver el saludo del músico a Bianucchi, quien vestía la camisa y gorra azul del club de fans y a su lado se encontraba una pequeña niña también en silla de ruedas.

Ambas pudieron vivir un gran momento que atesorarán por siempre. Ricky Martin se acercó, las saludó y abrazó e incluso intercambió unas palabras con ellas. Una experiencia inolvidable.

Ricky Martin: ‘La mentira me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres...’

RICKY MARTIN CON SUS FANS EN EL HOTEL...

🎤Antes de un show inolvidable con grandes canciones acompañado de más de 60 músicos, Ricky se acercó con mucho cariño a sus fanáticos como siempre.

RICKY MARTIN EN VIVO, presentado por La 100, la FM número 1 de la Argentina pic.twitter.com/8AYp0C1K7w — LA 100 (@la100fm) March 3, 2023

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.