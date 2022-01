Ricardo Montaner y su pelea virtual con psicóloga que lo señaló por besar a su hijo en la boca

Ricardo Montaner se enfrentó virtualmente con una psicóloga que señaló como “abuso” el beso que él le dio en la boca a su hijo Ricky, cuando era un niño de siete años.

La especialista, quien aparece tanto en Twitter como Instagram con el usuario PSI Flor Rodríguez, compartió la imagen con un fuerte mensaje que no agradó para nada al cantante.

Inicialmente, la psicóloga comenzó un debate sobre dinámicas familiares con sus seguidores de Instagram. Durante el desarrollo del evento los participantes le enviaron un foto del beso que, el propio Montaner, había compartido a finales de noviembre, a propósito del cumpleaños de Ricky.

“En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”, escribió la terapeuta en Twitter, el 11 de enero. Su mensaje recibió críticas y apoyo.

Hubo quienes no vieron mal el beso en la boca de un padre a su hijo, mientras otras personas condenaron el acto.

. Esta es la imagen que ha causado polémica, por el beso en la boca que Ricardo Montaner le dio a su hijo Ricky cuando él tenía siete años. Foto: Instagram

Días más tarde, el intérprete del tema Bésame le respondió con notable molestia a la terapeuta, a quien le sugirió hacer varias cosas antes de psicoanalizarlo.

“Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”, aseveró Montaner. Su respuesta, igualmente, tuvo apoyo y también señalamientos.

La especialista replicó el contundente mensaje del cantante señalando el supuesto “abuso”.

“Lo externo siempre es visto como una amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí me psicoanalizo, si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”, dijo la psicóloga.

Si bien la respuesta de Montaner fue directamente en Twitter, el debate de la psicóloga inició en su cuenta de Instagram. Ella compartió en sus historias una foto del beso, acompañada de una imagen de una seguidora que manifestaba su malestar al ver la acción del cantante y una caja de preguntas en la que consultaba a sus seguidores “qué veían en la foto y en el mensaje”.

La descripción de la publicación de Montaner, en la que aparece la polémica imagen, decía:

“Estos fueron besos de pacto. Haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz… Yicky (sic). Feliz cumpleaños amado hijo”.

En su historia, la psicóloga agregó: “Amar a un hijo no implica cruzar límites ni erotizarlo de ninguna manera. Quizás suena extremo, pero ese beso es abusivo”, dijo mientras iniciaba el debate en Instagram. Posteriormente llevó su señalamiento a Twitter y allí fue donde el artista venezolano le respondió.

. Mensaje de Twitter en el que la psicóloga "le pidió" un límite a Ricardo Montaner. Foto: Captura de pantalla

Bloqueo en redes sociales

El desagrado del cantante con la psicóloga fue tal que provocó que Montaner la bloqueara. Así lo contó ella a La Nación de Argentina, medio que la entrevistó para conocer más allá de las redes sociales lo ocurrido.

Florencia Rodríguez habló de la polémica alrededor de la foto.

“Pienso que es un tema que puede generar controversias, porque besar a un niño en la boca para muchos padres está naturalizado, pero puede tener graves efectos en la salud mental de un niño por más que no se haga con la intención de sexualizarlo”, dijo.

También se refirió a la respuesta de Montaner y agregó que hubiese sido una buena oportunidad para que él, seguido en Twitter por más de 9 millones de usuarios, hablara de formas sanas de dar cariño a los hijos.

“Él se sintió atacado y respondió de esa manera. Hubiera sido un gran ejemplo, por la exposición pública que tiene, que reconozca que eso no se debe hacer a un niño. Se les puede dar afecto de manera sana y sin invadir su espacio íntimo”, aseguró la especialista manteniendo su posición.

. Así respondió Ricardo Montaner a la psicóloga que señaló como abuso el beso que el cantante le dio a su hijo. Foto: Captura de pantalla

Continúan los comentarios

Luego de la respuesta de Montaner en Twitter y de las réplicas de la psicóloga, los comentarios se han intensificado. Además, la opinión de las personas usuarias de redes sociales se han centrado ahora en la polémica imagen.

La foto tiene casi 250.000 me gusta y más de 1.200 comentarios. Muchos recientes.

“No se besa en la boca a los hijos”, expresó @terelu81. “El que besa a su hijo en la boca está cargado de la cabeza. Hay otras formas de darle amor a un hijo”, dice, recientemente, la usuaria @kimberlydamarijofre.

“No normalicemos los besos en la boca de los niños. Eso es abuso. No quieran llamar a lo malo bueno o lo bueno malo”, agregó @griselmarques.

La usuaria @garciaretamar manifestó estar de acuerdo con la psicóloga: “No se besa a los niños en la boca. Eso no es afecto. No es saludable y diría hasta que es violencia. (...) Acepten que además son una familia bastante disfuncional los Montaner”.

Entre los comentarios en contra, hay muchos otros de apoyo que rescatan “el amor” de la foto y cuentan sus experiencias.

@stefani_romero-29 escribió: “Qué hermoso y cuanto amor y ternura en una sola foto. Yo también le doy ese amor tan adorable a mis hijos”.

La usuaria @marialebebe contó: “Mi hermano y yo, aún siendo cincuentones, le damos besos (piquitos) a nuestros padres. También a nuestros hijos”.

“Tengo 32 años y todavía beso a mis padres en la boca”, confió jessenia_torrecilla, otra seguidora del cantante.

Por su parte, Ricardo Montaner, no se ha referido más al tema.

. Mensaje que la psicóloga Florencia ROdríguez puso en sus historias y abrió debate alrededor de la foto en la que Ricardo Montaner besa en la boca a su hijo. Foto: GDA