Redes sociales de Andrés García vuelven a la actividad en medio de polémica por su testamento

A poco más de dos meses de la muerte de Andrés García, el actor sigue presente en la memoria de sus fans, familiares y seres queridos, quienes siguen recordándolo gracias a todos los momentos que compartieron con él y que quedaron plasmados en diferentes fotos y videos.

Algunos de ellos habrían sido tomados durante los últimos días con vida del actor. A través de su cuenta oficial de Instagram, se compartieron diversas imágenes del actor en las que aparece en compañía de su viuda, Margarita Portillo y algunos amigos que acudieron a visitarlo a su casa de Acapulco.

El que quizá llamó más la atención y hasta dividió los comentarios de sus seguidores, es un clip, de tan solo unos segundos de grabación, en el que puede observarse al protagonista de “Pedro Navaja” recostado en la cama y de muy buen ánimo junto a su última esposa.

Durante varios meses el actor sufrió de severas complicaciones en salud debido a la cirrosis hepática que le fue diagnosticada y que deterioró tanto su organismo al grado que lo mantuvo sin poder moverse.

Aunque en el video se le puede ver a García sonriendo y en una evidente paz, muchos usuarios cuestionaron las razones detrás de estas publicaciones, ya que se hicieron justo en medio de la polémica por su testamento, pues se dio a conocer el contenido de un documento en el que el exgalán de cine y televisión repartió su fortuna entre dos de sus hijos, su hermana Rosa, su esposa Margarita Portillo, Roberto Palazuelos y Sandra Vale, su ex.

Según el escrito, que fue dado a conocer en el programa De primera mano, a Palazuelos, Portillo y Rosa les correspondía un 20% de sus bienes, a Leonardo y Andrés el 15%; mientras que a Vale solo le tocaría el 10%.

Sin embargo, es muy probable que esta no sea la última voluntad de Andrés, ya que él mismo reveló, antes de morir, que había tomado la decisión de dejar fuera a sus hijos y a Palazuelos, por lo que la mayor beneficiaria sería Margarita, su ahora viuda.

Esto desató varias discusiones entre Palazuelos y Portillo. El primero llegó a acusar a la esposa de García de manipularlo y “envenenarlo” en contra de las personas que lo querían, mientras que ella se defendió y aseguró que el empresario no es una mala persona.

Mientras se da a conocer el testamento definitivo, los fans del actor le pidieron a Margarita que respete la memoria de García y lo deje descansar; incluso, reclamaron el hecho de que la cuenta tenga más actividad tras la muerte del actor, aunque hay otros que agradecen por mantenerlo vigente:

“Señora, por favor deje descansar al señor Andrés en paz”. “Todo mundo conoce su historia, déjelo descansar en paz”. “Hay que vender una buena imagen”. “Qué bellos recuerdos”. “Ella no debe de usar su cuentas yo si creo que ella separo a sus hijos del papá”. “Ya no hay necesidad de demostrar nada”. “Bellísima pareja”. “Ella estuvo con él hasta sus últimos momentos”. “¿Por qué no hay fotos con su familia?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

LEA MÁS: Muere Andrés García, actor y galán de telenovelas, a los 81 años

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.