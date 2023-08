Realidad de Britney Spears: contrata personal médico y le paga departamento a su exesposo

Britney Spears está viviendo un proceso de divorcio algo atípico. En las últimas semanas solo se habla de su separación de Sam Asghari, el modelo y actor iraní-estadounidense de 29 años con quien parecía haber desarrollado una relación estable.

Fue él quien la acompañó en su proceso de “regreso a la libertad”, tras terminar la tutela que mantuvo sobre ella su padre James Spears, con quien busca reconciliarse porque se encuentra en mal estado de salud.

Ahora, en un video en el que Britney aparece bailando, ella explica su sentir en este momento complicado en el que dijo, “ya no podía soportar más dolor”, y aunque no reveló los motivos de su separación, porque dijo que eso solo le incumbe a ella y su ex, dejó entrever que se siente sola:

“¡De alguna manera telepática estuve recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco! ¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad”, se lee en una parte de su mensaje en el que limitó los comentarios para sus 42 millones de seguidores.

Tras dar a conocer la noticia de su divorcio, Spears preocupó a sus fans porque prácticamente se quedó sola, pues con su familia no se habla y tampoco tiene cerca a sus dos hijos, fruto de su relación con Kevin Federline; en sus redes sigue colgando material un tanto extraño, como sus ya clásicos bailes y hace unos días el video de cuando se prepara el desayuno: huevo con pimientos.

Britney no dejó de saber de su exesposo, el modelo Sam Asghari, a quien le está pagando un departamento ubicado en uno de los edificios más lujosos de Los Ángeles, algo que no es parte del acuerdo prenupcial, pues se sabe que este no le exige a la artista darle ningún dinero a Sam.

TMZ detalla que los abogados de Britney consideraron prudente tener ese gesto con el joven, además, el abogado de Sam está dando a entender que desafiará el acuerdo prenupcial , y es casi seguro que Britney le terminará dando un cheque a Sam debido a la existencia de una “cláusula de confidencialidad extensa” en el acuerdo prenupcial, la cual prohíbe a Sam hablar sobre su relación con Britney.

Aunque la expareja ni siquiera se dirige la palabra, ya hubo un acuerdo con la repartición de los perros que tenían en común, la publicación indica que Sam se quedó con dos, mientras que Britney se queda con los 4 restantes, incluido el pastor australiano Sawyer y el nuevo cachorro llamado Snow.

Sobre la nueva contratación de Britney, se trata de alguien con experiencia médica que tendrá una amplia gama de responsabilidades, pero el trabajo principal es asegurarse de que Spears se mantenga saludable y de que se tome sus medicamentos.

El otro personal que está cerca de Spears es su abogado Mat Rosengart y su mánager Cade Hudson, quienes buscan mantener ocupada a la cantante, quien por cierto trabaja en nueva música y en proyectos fuera de su hogar. “Nos dicen que a Britney no le gusta estar sola, por lo que es importante sacarla de casa”, relata el medio estadounidense.

