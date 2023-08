¿Qué piensa Mijares sobre la posibilidad de un nuevo romance con Lucero?

Sonriente y con buen humor, el cantante mexicano Manuel Mijares aclaró que a pesar del deseo de la gente y las muestras de cariño que él y Lucero tienen en el escenario, no han retomado su relación de pareja.

“Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados), yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella, cuando nos vemos para cantar no se toca el tema, yo la veo a ella muy contenta, tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para”, dijo Mijares.

Es que desde que Lucero anunció el fin de su noviazgo con el empresario Michel Kuri, hace un mes, los fans de la intérprete de Electricidad comenzaron a especular que Mijares tuvo que ver en la ruptura, algo que se intensificó cuando Lucero le dio un beso su exmarido en uno de los conciertos que ambos dieron como parte de la gira Hasta que se nos hizo.

Lucero y Manuel Mijares se presentaron en Costa Rica el pasado 13 de agosto. (Albert Marín)

“Ella al menos, por la parte del trabajo, está muy contenta, yo sí la veo tranquila y además está muy pegada a Lucerito, se va al teatro con ella”, dijo su exmarido.

Incluso, su hija Lucero Mijares ha dicho que sería raro verlos juntos, porque llevan una década separados, algo con lo que estuvo de acuerdo su padre.

Lucero y Mijares visitaron recientemente Costa Rica, donde el domingo 13 de agosto presentaron un show en el Estadio Nacional.