“Me gusta mucho el contacto que se tiene con el público, es muy divertido porque hay gente que todavía me recuerda. Me agrada cuando algún muchacho de 25 o 30 años me dice que me veía en las mañanas antes de ir a la escuela. Uno no se imagina nunca cuánto pudo haber marcado a una generación, es increíble”, aseguró.