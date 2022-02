¿Qué buscan los famositicos en el próximo presidente de Costa Rica?

Este domingo 6 de febrero los costarricenses elegirán al presidente número 49 de Costa Rica.

Opciones hay muchas, sin embargo, cada ciudadano busca según sus necesidades y sus ideales, cualidades muy específicas en los diferentes candidatos presidenciales antes de tomar su decisión y ejercer su derecho al voto.

Personalidades de la farándula, la televisión, la música y el deporte costarricense han analizado las diferentes opciones que tienen a la mano y, sin decir por quién van a votar, compartieron recientemente qué características debe tener el próximo presidente de Costa Rica.

Natalia Monge

La presentadora Natalia Monge busca un presidente que sea ágil. Foto: Adriana Ovares Studio Photo

La presentadora de De boca en boca, Natalia Monge espera que el próximo presidente o presidenta de Costa Rica, sea una persona que pase del dicho al hecho.

“Me encantaría que fuera una persona diligente, que no solo tenga las ganas, que no solo tenga el proyecto, que no solo tenga la gente, sino que vaya al grano y que haga, porque hay gente que se queda pateando mucho y este país necesita que se hagan cosas y que se hagan ya.

“Además sigo esperando que una persona con honestidad llegue al poder y que tenga malicia, perspicacia para poder percibir y actuar en caso de que note que una cosa no se está realizando de manera eficiente en el Gobierno, porque ya ha pasado con algunos exgobernantes a quienes les meten gato por liebre y son los últimos en enterarse de la fiesta que tenían a escondidas”, explica.

Asimismo, la también imitadora pidió a los ticos valorar la democracia y la oportunidad que tienen los ciudadanos costarricenses de poder asistir a las urnas y votar por el candidato que consideren el mejor para el país.

“Creo que todavía no nos damos cuenta el privilegio que significa el elegir a nuestros gobernantes y ponerlos en el poder. Aunque a veces uno se embarque y no obtenga lo que esperaba, tener esa potestad de votar es realmente un privilegio”, añade.

Yiyo Alfaro

Yiyo Alfaro madrugará este domingo 6 de febrero para ir a votar. (Captura Instagram)

El presentador de ¡Qué buena tarde! José Miguel “Yiyo” Alfaro, busca un presidente que tenga un equipo de trabajo completo y calificado para el cargo.

“Esta vez yo he hecho algo que no había hecho en otros años, que es fijarme en quién respalda al candidato, es decir, quiénes lo van a estar acompañando de llegar al Poder, porque a veces hay muy buenos presidentes pero tienen un mal equipo o al contrario: tiene un buen equipo, pero es un mal candidato”, comenta.

Yiyo agrega que también busca un candidato con ideas claras, que tenga un norte y que se enfoque en buscar la forma de traer inversión internacional a Costa Rica o “ponernos en el mapa ante el mundo”.

El presentador será uno de los que madrugará este domingo para ir a votar a la Escuela de Canoas de Alajuela junto a sus padres, Miguel Alfaro y Ana Lía González, pues ya es tradición ir a desayunar junto a ellos tras ser parte de la fiesta electoral.

“Yo creo que es muy satisfactorio saber que tenemos una democracia, pero también creo que es una herramienta que tenemos que saber utilizar adecuadamente”, finaliza.

Yokasta Valle

Para tomar su decisión, Yokasta Valle ha analizado no solo a los candidatos a presidente sino también a los diputados. (Alber Marín)

La boxeadora Yoakasta Valle se ha concentrado en hacer un análisis entre los candidatos presidenciales y los candidato a diputados pues tiene claro que en la Asamblea Legislativa es dónde caminan las iniciativas de ley.

“Creo que estamos en un momento importante en el país y lo más importante es tomar una buena decisión y hay que estar bien informados, más que nunca hay que leer. Siento que el presidente debe ser un líder, que si tiene que tomar una decisión drástica, que la tome y que siempre ponga como prioridad al país porque Costa Rica realmente necesita un cambio y el cambio se tiene que hacer de inmediato, eso también lo busco en los diputados. A todos los he leído y hay propuestas muy interesantes”, detalla.

La deportista, quien vota en la Escuela República de Haití, en Paso Ancho, agrega que es importante que los costarricenses aprovechen esta oportunidad que tienen en sus manos, pues “hay países en los que todavía la mujer no tiene el derecho al voto y tener ese privilegio es muy gratificante. Nosotros lo vemos como algo normal, pero es una decisión para poder tener el líder que queremos en nuestro país”.

Eugenia Fuscaldo

La actriz Eugenia Fuscaldo votará en la Escuela Porfirio Brenes en Moravia centro. (Alonso Tenorio)

La actriz Eugenia Fuscaldo busca que el próximo presidente de Costa Rica sea una persona con la capacidad de ser conciliador para que sus propuestas avancen y el país no se quede estancado.

“Debe tener un conocimiento profundo de toda la realidad costarricense, que tenga la habilidad de poner a trabajar a todos los sectores del país, que no solo tenga conocimientos en economía sino que también tenga una formación humanista que le permita enfocarse mejor en la cultura, en la educación y para que todo comience a caminar”, dice.

Sin embargo, más allá de ello hizo un llamado: “Poder ir a votar independientemente de si uno no está muy feliz con los partidos que hay o con los candidatos, es muy gratificante”.

“Aquí todavía podemos tener un sistema de salud envidiable, tenemos educación pública y no tenemos ejército y más bien, a la hora que vamos a votar los que nos cuidan son básicamente personas voluntarias. Es decir, sí hay mucho que arreglar pero hay que defender esos bastiones”, finaliza.

Kavvo

Esta será la primera vez que Kavvo vote en las elecciones presidenciales. (Alonso Tenorio)

El joven cantante de música urbana Kavvo emitirá por primera vez su voto en las elecciones de este 2022. El intérprete de Amarrau busca que el próximo mandatario de Costa Rica sea una persona que no descuide el arte, la cultura, ni a la juventud.

“Cuando yo iba a grabar mis primeros temas tenía que viajar seis horas en bus para llegar al estudio e independientemente del género, creo que eso no debería ser así, siento que debería haber más oportunidades: más academias de baile, estudios de grabación, escuelas de dibujo, etcétera. Uno aprende mucho entre los 12 y 18 años y creo que desde el gobierno se debe apoyar mucho más a los niños y jóvenes en el arte”, asevera.

Además el joven, quien viajará de San José a Tilarán para poder votar, es enfático en que busca una persona seria, con ganas de trabajar y que conozca las necesidades de los ciudadanos.

“Me gustaría que gane alguien que en serio entienda que tiene un país en las manos. Es decir, no solamente que va a ser la figura pública más grande del país, sino que tiene un país en las manos y que haga lo que haga nos va a afectar o beneficiar a un pueblo entero. Busco alguien que tenga contactos, que sepa de política, que conozca al pueblo y sus necesidades, porque si no sabe eso, no debería ser ni siquiera un candidato presidencial”, señala el joven de 18 años.

Marvin Araya

Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, espera que el próximo presidente sea un verdadero líder. Foto: Melissa Fernández

El director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya, apuesta por el liderazgo, pues considera que desde “hace muchos años” no hay un gobernante con esta cualidad.

“No me refiero a una persona que simplemente dice lo que hay que hacer, liderazgo es una característica que más allá de vender, pueda convencer y que todos estemos dispuestos a seguirlo aún sabiendo que no todo es color de rosa. Un líder es aquella persona que predica con el ejemplo, que lo siguen porque ven en él lo que dice o hace. Es gente que hace lo correcto”, dice.

Araya confiesa que él necesita volver a confiar en un líder que lo inspire y que sea capaz de poner a caminar el país. Eso sí, también es consciente de que no todo debe recaer sobre el Gobierno.

“Yo siento que el tico cada cuatro años se sienta a ver quién va a arreglar las cosas y eso no funciona así. Eso no nos va a llevar a ningún lado”, afirma el músico quien además asegura que vive con gran emoción la fiesta electoral.