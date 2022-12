Príncipe Harry y Meghan Markle: Recomiendan a duques mantenerse ‘alejados’ de la coronación del Rey Carlos III

Un grupo de influyentes políticos, figuras militares de alto rango e historiadores, pidieron al príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, mantenerse alejados de la coronación del Rey Carlos III, el próximo 6 de mayo.

Un exministro del gabinete británico, por ejemplo, dijo en forma categórica que la pareja “no debería estar” en la Abadía de Westminster cuando se realice el solemne acto.

La razón de dichas peticiones son consecuencia directa de la serie documental Harry y Meghan, de Netflix, recién estrenada en la plataforma streaming.

En el Reino Unido, tras estrenarse la serie, se realizó una encuesta donde la mitad de los británicos creen que a los duques Sussex se les deberían quitar sus títulos reales, mientras que el 42% cree que Harry ya no debería estar en la línea de sucesión, según reveló The Daily Mail.

Además, apenas el 28% de la población cree que se les debería permitir asistir a la coronación del rey, contra un 31% que está en desacuerdo.

La reacción se produce días después de revelarse los primeros episodios de la serie, en la que se incluyen frases muy polémicas. Destaca, por ejemplo, una en la que Harry afirma que en la realeza hay un “sesgo inconsciente” con respecto a la raza en la Familia Real, lo que deriva en acciones de racismo dentro de la institución.

Ante la polémica producción, el ex líder conservador Iain Duncan Smith dijo a The Daily Mail.: “Si no les gusta tanto la Familia Real, ¿por qué asistirían a la Coronación?”.

Por su parte, el veterano conservador David Mellor hizo eco del sentimiento: “No deberían venir a la Coronación. No deberían venir categóricamente”.

La cantidad de ciudadanos que cree que el príncipe Harry y Meghan Markle deberían perder su título duplica a los que los apoyan.

“Ganan dinero vendiendo a su familia río abajo. Creo que debería quedar claro que el pueblo británico no los quiere allí”, indicó Mellor.

También sugirió que la gente “tendría perfectamente derecho a abuchear si la pareja aparece” y agregó: “son una pareja triste y no hay esperanza para ellos en su curso actual”.

Lady Antonia Fraser, quien es historiadora y escritora, añadió: “Espero que no vengan porque quiero que el Rey y la Reina sean el centro de atención. Me preocupa que si vienen, las cámaras puedan perder el tiempo con ellos. Deberían tomarse de la mano en Hollywood”.

