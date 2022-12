Príncipe Harry y Meghan Markle: estas son las revelaciones más polémicas del documental de Netflix

Sin duda, muchos madrugaron este jueves 8 de diciembre para ver las revelaciones más intensas del príncipe Harry y Meghan Markle en el documental Harry y Meghan, que Netflix estrenó para ahondar en el tema de su romance y sus polémicas relaciones con la realeza.

El filme Harry y Meghan consta de seis capítulos, de los que Netflix liberó tres este jueves. La próxima entrega de episodios está pactada para el jueves 15 de diciembre.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle contaron cómo nació su historia de amor en el documental de Netflix. (Netflix)

"Harry & Meghan", documental de Netflix que reabre heridas en la familia real británica

Pero, ¿qué revelaciones hicieron los duques sobre su vida? El primer capítulo del documental se enfocó básicamente en presentar a los duques. Ambos contaron cómo inició su relación romántica, desde la primera cita hasta un viaje que realizaron juntos a Botsuana, pasando por sus meses de noviazgo en secreto hasta que los tabloides ingleses dieron la noticia de que eran pareja.

En ese primer capítulo se tiró un anzuelo para explicar el impacto que el asedio de la prensa tuvo en la relación de Meghan y Harry y también en la decisión final que tomaron de renunciar a sus deberes y derechos como miembros de la familia real británica.

Al inicio del documental, Netflix hace dos aclaraciones importantes: la primera de ellas es que la producción se terminó de realizar en agosto de este 2022, pocos días antes del fallecimiento de la reina Isabel II, abuela de Harry. La segunda es que los miembros de la familia real se negaron a ser entrevistados para la producción.

Vamos ahora a las revelaciones más fuertes de estos tres primeros episodios.

Harry siempre quiso proteger a Meghan Copiado!

Curiosamente, en el documental hay fotografías y videos que la pareja grabó con la intención de utilizarlos en su defensa en algún momento. Los Sussex revelaron que un amigo suyo les recomendó que se grabaran durante el proceso de su separación de la monarquía.

En el primer capítulo, Harry y Meghan recordaron un viaje que hicieron juntos a Botsuana donde el príncipe le aseguró a su enamorada que siempre la cuidaría (la noche en que lo hizo estaban en la selva y había un elefante cerca). Después de esa historia, Harry confirmó que tuvo que renunciar a su familia para proteger a su pareja.

Además, Harry indicó que hacer el documental era necesario para aclarar dudas y decir sus propias verdades. “Con toda la información errónea que circulaba por ahí, especialmente sobre nosotros y la partida, parecía una idea realmente sensata”, dijo.

Diana y Megan son muy parecidas Copiado!

El príncipe comparó a su esposa con su madre y dijo que son muy parecidas en muchos aspectos. Harry comentó que Meghan es cálida, compasiva y empática como lo era la princesa Diana.

En esta parte se pueden ver algunas imágenes de Diana y su esposo Carlos (ahora rey) junto a sus hijos William y Harry. “Mi infancia estaba llena de risas, llena de felicidad y llena de aventuras”, comentó Harry al respecto. Pero inmediatamente agregó que tiene pocos recuerdos de su madre durante su niñez y que posiblemente los haya bloqueados.

Infancia rodeado de paparazzis Copiado!

El príncipe contó que desde que tiene memoria ha sido asediado por la prensa. En vacaciones, en sus días de escuela, en las afueras de los palacios reales y hasta en sus días libres.

Harry y Meghan compartieron en el documental fotografías y videos íntimos de su familia. (Netflix)

“Dentro de la familia, dentro del sistema, el consejo que siempre se da es no reaccionar. No lo alimentes”, dijo.

Se ven incluso unos videos de cuando él, su hermano William y sus primas las princesas Beatriz y Eugenia hicieron junto a sus padres un paseo para esquiar y los niños tuvieron que atender a la prensa antes de disfrutar de la nieve.

Sin un hogar verdadero, luego del divorcio Copiado!

Una de las declaraciones más sentidas de Harry, fue cuando el príncipe recordó que tras el divorcio de sus padres fue “arrastrado” de un palacio a otro, por lo que consideró que nunca tuvo un hogar estable.

¿Cómo nació el amor entre Meghan y Harry? Copiado!

La pareja recordó que Instagram fue la plataforma que los unió. Harry vio una imagen de Meghan en el perfil de una amiga en común y quedó enganchado. Esta persona fue la encargada de conectarlos.

Meghan pidió ver el feed de Instagram del príncipe antes de conocerlo y quedó encantada con las fotografías que él publicaba, donde reflejaba su interés por el medio ambiente.

Las citas Copiado!

Harry quería conocer a Meghan quien, en ese momento, estaba de vacaciones en Londres. Coordinaron una cita para tomar algo juntos y conversar. El príncipe llegó retrasado 30 minutos, pero eso no impidió que brotara el amor.

“Era tan divertido, tan refrescantemente divertido, y esa era la cuestión, éramos como niños juntos”, recordó Meghan sobre ese primer encuentro.

En el 2021, ya Meghan y el príncipe Harry habían hecho temblar a la monarquía británica, gracias a una incendiaria entrevista que le cedieron a Oprah Winfrey. (JOE PUGLIESE/AFP)

Después de esa cita volvieron a verse al día siguiente para cenar. La tercera vez que se vieron fue durante un viaje del príncipe a Botsuana, él la invitó sin esperar que ella aceptara, pero para su sorpresa Meghan llegó a la selva para compartir con él varios días.

Todo esto sucedió en el año 2016.

Meghan con la familia Copiado!

La duquesa recordó que la oficina de prensa de Harry les avisó que la prensa británica publicaría que ambos estaban saliendo juntos, así que tomaron la decisión de darse una noche libre y disfrutar a sus anchas como pareja antes de que la bomba estallara.

Esa noche se fueron a celebrar con Eugenia, su pareja de entonces y unos amigos. Harry y Meghan participaron de una fiesta de Halloween y así aprovecharon para pasar desapercibidos gracias a sus disfraces.

Conociendo a la reina Copiado!

En el episodio dos del documental, Harry recordó cómo fue el encuentro entre Meghan y la reina Isabel II. La monarca fue la primera miembro de la familia real en conocer a la nueva novia de su nieto.

Archie, el primer hijo de Meghan y Harry, nació en el 2019. (DOMINIC LIPINSKI/AFP)

Meghan contó que todo fue una sorpresa para ella, porque no sabía que iba a conocer a la reina hasta momentos antes de su encuentro.

Ambos recordaron con gracia que Harry le preguntó a su novia si sabía cómo hacer una reverencia.

Conociendo a los cuñados Copiado!

Meghan se describe como una mujer sencilla que poco o nada sabía sobre cómo comportarse ante los miembros de la realeza, así que cuando conoció a William y su esposa Kate, vivió una situación incómoda porque ella abrazó a su cuñada, algo que no se acostumbra en la familia real.

Prejuicio Copiado!

“Hay un gran nivel de prejuicio inconsciente”, dijo Harry sobre su familia en un extracto del documental, en el que hace referencia al broche de Blackamoor que la princesa Michael de Kent usó en la cena de Navidad en el 2017, en la cual conoció a Meghan.

Para contextualizar, esta prenda hace referencia a la esclavitud negra.

Harry y Meghan se conocieron en el 2016, mantuvieron su relación a escondidas los primeros meses y en el 2018 unieron sus vidas en matrimonio. (Aaron Chown/AP)

“En esta familia, a veces eres parte del problema en lugar de parte de la solución. Hay un gran nivel de sesgo inconsciente. Lo del sesgo inconsciente, en realidad no es culpa de nadie. Pero una vez que ha sido señalado o identificado dentro de ti mismo, necesitas corregirlo. Es educación, es conciencia. Es un trabajo en progreso constante para todos, incluyéndome a mí”, dijo Harry.

Acoso y ataques, tal como le sucedió a Diana Copiado!

Harry comparó los ataques de los que ha sido víctima su esposa con el asedio que vivió su madre Diana por parte de la prensa.

“En los días de mi madre, era acoso físico, cámaras en tu cara, gente persiguiéndote. Los paparazzi todavía acosan a la gente, pero ahora el acoso existe más en línea (...) Ver a otra mujer en mi vida a la que amo pasar por este frenesí de alimentación, eso es difícil. Es básicamente el cazador contra la presa”, dijo el príncipe.

Archie y Lillibet Copiado!

La pareja compartió en el documental fotografías y videos de sus pequeños hijos Archie y Lillibet, algo que pocas veces han hecho con el fin de resguardar la seguridad y la privacidad de los niños.

Sin embargo, para Netflix hicieron una excepción. Incluso contaron algunos detalles curiosos de sus hijos como que Archie tiene acento americano. También se puede ver a la pareja, junto a Doria Ragland la madre de Meghan, celebrando lo que podría ser el primer cumpleaños del niño.

Habló la suegra del príncipe Copiado!

Doria Ragland, al igual que amigos y allegados a los Duques de Sussex, fue entrevistada para el documental de Netflix.

En sus declaraciones, la madre de Meghan contó que desde el primer momento supo que Harry era el indicado para su hija. Días antes, Meghan le había comentado por teléfono que tenía una relación con el príncipe pero que nadie lo podía saber.

Se dice que la reina Isabel II estaba muy preocupada por el futuro de su nieto, el príncipe Harry, al lado de Meghan Markle. (TOLGA AKMEN/AFP)

Miedo a los medios Copiado!

Meghan narró que cuando comenzó a ser asediada por los medios de comunicación, las personas de su círculo personal le decían que pronto pasaría, pero que ella sentía mucho temor por lo que podría suceder.

“A decir verdad, no importa cuánto lo intenté, no importa cuán buena sea, no importa lo que hice, todavía iban a encontrar una manera de destruirme”, dijo.

El traje de nazi de Harry Copiado!

Otro momento que se tocó en el documental hace referencia al traje de nazi que usó Harry durante la fiesta de cumpleaños de un amigo, en el 2005, y por lo cual fue duramente criticado.

El príncipe afirmó estar arrepentido por haber tomado la decisión de usar el disfraz y dijo que posiblemente es uno de los peores errores que ha cometido en su vida.