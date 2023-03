Príncipe Harry denuncia a ‘Daily Mail’ por espiar sus llamadas telefónicas

El príncipe Harry reapareció el lunes por sorpresa en el Reino Unido por primera vez desde el funeral de la reina Isabel II, en setiembre del 2022. Este vez, el duque de Sussex llegó a Londres para para participar en la primera audiencia preliminar de cuatro días del Tribunal Superior, donde se aborda la demanda de él y otras personalidades contra el diario Daily Mail y su editor “por escuchas telefónicas y uso indebido de información privada”.

En el 2022, el príncipe Harry se unió a otras seis personalidades, entre ellas el cantante Elton John, en una acción legal contra el Daily Mail y su editor Associated Newspapers Limited. La agencia AFP cuenta que Harry, de 38 años, llegó temprano al tribunal en un taxi. Luego se dirigió a una sala de audiencias y se sentó en el fondo, donde por la tarde le se sumó la leyenda del pop Elton John.

Los otros demandantes son las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost; David Furnish, esposo de Elton John; la baronesa Doreen Lawrence y el exdiputado Lib Dem Sir Simon Hughes. Todos acusan al Daily Mail y a su editor de recopilar información de forma ilegítima mediante detectives, escuchando sus conversaciones en sus carros o en sus domicilios.

La mayoría de acusaciones se remotan al periodo que va entre 1993 y el 2011, aunque algunos hechos son del 2018. Se hicieron “interceptaciones ilegales de mensajes vocales, escuchas telefónicas, obtención de informaciones privadas como facturas de telefonía o datos médicos utilizando engaños”, afirmó el abogado David Sherborne, que representa a todos los demandantes.

LEA MÁS: Coronación del rey Carlos III: ¿Cuáles son las condiciones de Harry y Meghan para asistir?

Los demandantes también afirman que la editorial pagaría a funcionarios corruptos de la policía para obtener información privilegiada, se dedicaría a suplantar identidades y engañar para obtener historiales médicos y piratearía cuentas bancarias y transacciones financieras por “medios ilícitos y manipulación”, de acuerdo con CNN.

Associated Newspapers dijo que todo es una calumnia y pidió que el caso sea archivado. “Son afirmaciones infundadas y altamente difamatorias, basadas en pruebas no creíbles”, dijo una fuente de Associated Newspapers a la agencia de noticias británica PA Media.

Otras demandas del príncipe Copiado!

La demanda contra Associated Newspapers es una de las varias interpuestas por el príncipe Harry en los últimos años contra la prensa sensacionalista británica.

Tiene otra querella contra Associated Newspapers después de que el periódico Mail on Sunday publicara un artículo sobre su proceso judicial contra el Ministerio del Interior británico por las medidas de seguridad de su familia durante su visita al Reino Unido.

En el 2019, demandó a los propietarios de los periódicos británicos The Sun y Daily Mirror por presunto pirateo telefónico histórico. El caso contra el editor del Daily Mirror irá a juicio en mayo.

Demanda contra Associated Newspapers es una de las varias interpuestas por el príncipe Harry en los últimos años contra la prensa sensacionalista británica. (DANIEL LEAL/AFP)

¿Harry asistirá a la cononación de su padre? Copiado!

La aparición de Harry en Londres se dio a falta de más de un mes para la ceremonia de coronación de su padre el rey Carlos III, prevista para este el 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Sin embargo, el príncipe y su esposa Meghan Markle todavía no confirmaron su asistencia.

El diario argentino Clarin informó que no se sabe dónde está alojado o si sigue viviendo en su casa de Frogmore Cottage, donde su padre le exigió el desalojo tras la publicación de su su libro Spare. También podría estar quedándose en el palacio de Buckingham por razones de seguridad.

LEA MÁS: Realeza desaloja al príncipe Harry y a Meghan Markle de casa en Londres

La agencia AFP recordó que Harry y su esposa Meghan, que siguen siendo duques de Sussex, no pueden utilizar sus títulos de altezas reales ni representar oficialmente a la monarquía británica desde el 2020, año en el que decidieron mudarse a California, Estados Unidos.

En diciembre, Netflix emitió un documental de seis capítulos titulado Harry & Meghan, donde critican a los medios de comunicación británicos y a los miembros de la realeza, especialmente al príncipe William, hermano mayor de Harry y heredero al trono.

En enero, Harry publicó un polémico libro de memorias titulado Spare, donde relataba detalles de su vida en el seno de la familia real y de sus malas relaciones con su padre y su hermano William.

Harry también dijo que Meghan, quien es mestiza, fue objeto de ataques racistas y amenazas de muerte en las redes sociales.

Explicó que no quería ver repetirse la historia de su madre, la princesa Diana, quien durante años fue víctima de acoso de la prensa sensacionalista británica. Ella murió en 1997 en un accidente de tránsito en París, cuando era perseguida por los paparazzi que buscaban una instantánea de Lady Di con su nuevo novio, Dodi Al-Fayed.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle todavía no confirmaron su asistencia a la coronación del rey Carlos III. (stylecaster)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.