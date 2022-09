Presentador de Multimedios en México ‘se desmaya’ en programa tras recibir un castigo de choques eléctricos

El actor Carlos Bonavides, sufrió un desmayo durante una dinámica del programa “SNSerio”, de la cadena Multimedios Televisión en Nuevo León.

Bonavides, de 81 años, sorprendió a sus compañeros del programa tras desvanecerse cuando recibió una descarga de toques eléctricos como parte del “castigo” de una dinámica.

En pantalla, se observó que el actor no reaccionaba ante los llamados de sus compañeros, quienes aturdidos trataron de cubrir el cuerpo en el suelo de Carlos, mientras pedían ayuda médica. En entrevista con EL UNIVERSAL, Bonavides aclaró que todo se trató de una broma.

En julio, el intérprete de “Huicho Domínguez” atravesó momentos delicados en torno a su salud, hace unos días fue hospitalizado de emergencia por un grave cuadro de deshidratación, el cual se agravó debido a que sólo cuenta con un riñón, además de la creencia de que padecía de coronavirus.

“Me fui a hacer la prueba porque yo dije lo que tengo es Covid-19; pero ese tiempo que perdí fue muy importante pude haber estado en el hospital y eso agravó la situación”, aseguró el comediante en entrevista con EL UNIVERSAL.

Bonavides fue diagnosticado con una bacteria, según compartió su esposa, pero después de ser sometido a distintos análisis, también se le detectaron divertículos

Carlos Bonavides contó después que todo se trató de una broma. FOTO: (El Universal/GDA)

“He mejorado porque no sé cuántos sueros me han puesto, medicinas, me hicieron una resonancia, una tomografía y análisis de sangre, y fue donde dieron con los divertículos, algo con lo que no contaba”, compartió.

Aunque el intérprete ya pasó por un episodio de cáncer y una operación en la vesícula, aseguró que con ninguno de estos padecimientos ha sufrido tanto como con esta bacteria.

“La deshidratación me llevó a un estado de inconsciencia, esto es más grave que cuando me operaron de la vesícula. Sufrí mucho, esto ha sido un viacrucis”, dijo en su momento.

