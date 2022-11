¿Planean boda? Zendaya y Tom Holland quieren pasar su ‘futuro juntos’

Su amor y relación traspasó la pantalla grande y se convirtió en realidad luego de protagonizar las tres primeras películas de Spiderman.

Ahora, más de un año después de que hicieran pública su relación, Zendaya y Tom Holland planean continuar juntos como una pareja más que enamorada, según reveló una fuente a Us Weekly.

¿Están planeando boda? El insider dijo en una entrevista con el medio estadounidense que los actores desean un “futuro real juntos”, insinuando que ninguno de los dos descarta llegar al altar en algún momento.

“Ambos están en modo de establecerse y están absolutamente planeando un futuro juntos”, dijo la fuente.

Agregó que las celebridades se están tomando su relación de forma “seria y permanente” ahora que llevan más de un año de relación pública. Cabe resaltar que comenzaron a salir mucho antes de revelarlo, incluso fueron vinculados desde la primera entrega de la saga.

Zendaya y Tom Holland se conocieron en el set de grabación de Spiderman: Homecoming en 2016; su química se notó al instante como los personajes principales.

Fue hasta 2017 que fueron vistos juntos por primera vez, y ya como novios en julio de 2021, aunque ya llevaban saliendo mucho antes.

Zendaya y Tom Holland pasaron del romance en la pantalla grande al amor en la vida real. Foto: NC Images

En una entrevista con GQ en noviembre del año pasado, Tom habló sobre la forma en que mantienen su vida y romance en privado a pesar de ser dos estrellas mundialmente famosas y solicitadas dentro de Hollywood.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que comparten con todo el mundo”.

Como el caballero que consideran los fans que es, Tom se negó a dar detalles de su relación abiertamente sin la presencia de su novia, porque “no es una conversación que pueda tener sin ella”, señaló.

“Sabes, la respeto demasiado como para decirlo. Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de qué se trata cuando estemos listos para hablar de ello juntos”.

Poco después de que se conociera su romance, la productora ejecutiva de Spiderman, Amy Pascal, reveló que ambas celebridades fueron advertidas antes de firmar sus contratos de no salir como novios mientras trabajaban como Peter Parker y MJ.

“Llevé aparte a Tom y Zendaya, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una plática. No vayan allí, simplemente no lo hagan”, recordó Pascal en entrevista con The New York Times.

Antes de las revelaciones del insider, la pareja fue vista pasando tiempo de calidad juntos en Francia. Ambos hicieron espacio en sus apretadas agendas de trabajo para salir en una cita romántica y discreta por el Louvre de París.

También fueron vistos divirtiéndose en Budapest a finales de verano durante un descanso de sus respectivos trabajos.

