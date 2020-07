“La realidad del país no es la misma para todos y no todos tienen la posibilidad de adquirir una y no cuesta nada que los que podemos, cuidemos a los demás que no pueden cuidarse. Es una manera de ayudar a cuidarnos mutuamente y me he dado cuenta de que mi comunidad siempre ayuda, la gente ha entendidoque va más allá de cuidarse uno solito y creo que es una obligación mía como ciudadana”, dice la intérprete de Rosalinda en Los enredos de Juan Vainas.