“Decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que a las cosas hay que dejarlas, hay que dejarlas volar. Pero también respeto que mis compañeros se monten en ese bus y me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volverse a ver después de tanto tiempo”, aseguró.