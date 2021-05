“No alcanzará una vida, para describir lo feliz que fui de tenerte a mi lado... mi mamá, mi amiga, mi soporte en las buenas y en las malas... mi confidente, la mano solidaria y dadivosa, la persona que estaba ahí cuando la necesitaba... Desconecto...te lloraré hasta que me seque, y cuando tenga que volver, como el ave Fénix, me agarraré de tu recuerdo y tu coraje para volver a comenzar... te amo mami... te fuiste el día de la transfiguración de Jesús, con luna llena para que no perdieras el camino y llegaras directo. ¡Hasta pronto mamita! Te amaré por siempre...”, escribió al día siguiente.